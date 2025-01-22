4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış

Kolon kanserinin tedavisi, hastalığın evresine ve genel sağlık durumuna göre değişir. Erken evrelerde, kanserli bölge cerrahi olarak çıkarılabilir. Eğer kanser daha ileri evrelerde ise, cerrahi müdahale yanında kemoterapi ve/veya radyoterapi de uygulanabilir.

Son yıllarda immünoterapiler gibi yenilikçi tedavi yöntemleri de kolon kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Tedaviye yönelik seçeneklerin belirlenmesinde doktorun önerisi ve hastanın genel durumu önemli rol oynar. Erken tanı ve düzenli tarama testleri, kolon kanserinin tedavi edilme şansını artırmak için büyük önem taşır.