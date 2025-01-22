4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış
Sigara, alkol, obezite, kırmızı et ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler, kolon kanseri riskini artırabilir. Son yıllarda gençler arasında da yayılım gösteren kolon kanseri vakaları, tıp otoritelerini endişelendirdi. 4. evre kolon kanseri teşhisi konan Teksaslı Radwah Oda, TikTok hesabından paylaştığı bir videoda, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı.
Teksas’ın Houston şehrinde yaşayan Radwah Oda, bir süredir 4. evre kolon kanseriyle mücadele ediyor. Sancılı hastalık süreci hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan Oda, göz ardı ettiği bazı semptomları paylaştı.
Oda, TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenen videosunda "Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurun'' önerisinde bulundu.