4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış

Sigara, alkol, obezite, kırmızı et ağırlıklı beslenme ve genetik faktörler, kolon kanseri riskini artırabilir. Son yıllarda gençler arasında da yayılım gösteren kolon kanseri vakaları, tıp otoritelerini endişelendirdi. 4. evre kolon kanseri teşhisi konan Teksaslı Radwah Oda, TikTok hesabından paylaştığı bir videoda, görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 1

Teksas’ın Houston şehrinde yaşayan Radwah Oda, bir süredir 4. evre kolon kanseriyle mücadele ediyor. Sancılı hastalık süreci hakkında sosyal medyada paylaşımlar yapan Oda, göz ardı ettiği bazı semptomları paylaştı.

Oda, TikTok'ta 2 milyondan fazla izlenen videosunda "Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora başvurun'' önerisinde bulundu.

YAŞAM HABERLERİ

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 2

BAĞIRSAK HAREKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Oda, ilk uyarı işaretlerinden birinin bağırsak hareketlerinde yaşanan değişiklikler olduğunu söyledi. Tuvaleti kullandığında dışkısının ince olduğunu fark eden ABD'li kadın, başlangıçta bunu kabızlık olarak değerlendirdi. Uzmanlar, dışkı şeklinin ara sıra değişmesinin genellikle sorun olmadığını belirtse de, sürekli değişiklikler kolonda daralma ya da tıkanıklık olabileceğini ve bunun kolorektal kanserle ilişkili olabileceğini söylüyor.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 3

DIŞKIDA KAN

Oda’nın görmezden geldiği bir diğer semptom da  dışkıda görülen kandı. Oda, ilk etapta bu durumun hemoroidlerle ilgili olduğunu düşündü ancak bu durum, kolon kanseri belirtisiydi.

Araştırmalar, dışkıda görülen kanın, özellikle genç hastalarda, erken başlangıçlı kolon kanserinin önemli işaretlerinden biri olduğunu vurguluyor.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 4

SIK SIK TUVALETE GİTMEK

Oda, sık sık tuvalete gitmesine rağmen idrar kesesinin tam anlamıyla boşalmadığını hissediyordu. "Tenesmus" adı verilen bu durum, kolorektal kanserin yaygın bir semtomu olarak biliniyor. Bağırsakların tam olarak boşalmaması hissi, rektum veya alt kolon bölgesindeki tümörlerden kaynaklanabiliyor.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 5

GÖĞÜS AĞRISI

Oda, bir diğer belirtinin ise açıklanamayan göğüs ağrısı olduğunu söyledi. Genç kadın, göğsünün sağ alt tarafında ani bir ağrı hissetti ancak bunu sütyeninin sıkı olmasına bağladı. Oysa bu ağrı, kanserin karaciğere sıçradığının işaretiydi.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 6

KRONİK YORGUNLUK

Kronik yorgunluk da Oda’nın yaşadığı semptomlar arasındaydı. Gece ne kadar uyursa uyusun, gün boyunca sürekli yorgun hissediyordu. Bu yorgunluk, kanser hücrelerinin vücudunun enerjisini tüketmesinden kaynaklanıyordu. Uzmanlar, kanserin neden olduğu kan kaybının da yorgunluğu neden olabileceğini ifade ediyor.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 7

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) iç yüzeyinde gelişen kanser türüdür. Genellikle kolonda bulunan poliplerin zamanla kanserleşmesiyle ortaya çıkar. Bu kanser türü, dünyada en yaygın görülen kanserlerden biridir ve genellikle 50 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık görülür. Ancak, genetik yatkınlık ve yaşam tarzı faktörleri gibi etmenler de kolon kanserinin gelişimine katkıda bulunabilir.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 8

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kolon kanserinin semptomları, erken evrelerde belirgin olmayabilir. Ancak, hastalık ilerledikçe bazı yaygın semptomlar görülebilir. Bunlar arasında karın ağrısı, şişkinlik, düzensiz dışkılama, özellikle ishal veya kabızlık, dışkı kanaması, yorgunluk, kilo kaybı ve anemi yer alır. Bu belirtiler başka hastalıklarla da ilişkilendirilebileceği için doğru tanı için tıbbi bir değerlendirme gereklidir.

4. evre kolon kanseri hastası görmezden geldiği 5 belirtiyi paylaştı: Kanser karaciğerine kadar sıçramış - 9

Kolon kanserinin tedavisi, hastalığın evresine ve genel sağlık durumuna göre değişir. Erken evrelerde, kanserli bölge cerrahi olarak çıkarılabilir. Eğer kanser daha ileri evrelerde ise, cerrahi müdahale yanında kemoterapi ve/veya radyoterapi de uygulanabilir.

Son yıllarda immünoterapiler gibi yenilikçi tedavi yöntemleri de kolon kanseri tedavisinde kullanılmaktadır. Tedaviye yönelik seçeneklerin belirlenmesinde doktorun önerisi ve hastanın genel durumu önemli rol oynar. Erken tanı ve düzenli tarama testleri, kolon kanserinin tedavi edilme şansını artırmak için büyük önem taşır.

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