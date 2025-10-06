Baba mesleğini 55 yıldır sürdürüyor: 4 metrekarelik dükkana yarım asır sığdırdı

''MEKANİK SAATLER DAHA UZUN ÖMÜRLÜ''

Mekanik saatlerin daha uzun ömürlü ve sağlam olduğunu ifade eden Yakışıklı, sözlerine şöyle devam etti:

“İmkanlarım olsaydı ve ders verecek bir yerim olsaydı, haftada 2 gün kurs verecektim. Yeter ki yetişsinler, yeter ki bu meslek ölmesin. Fakat bakıyorum, kimse yok. Babam da saatçiydi, ben de saatçiyim. Bir de oğlum saatçiydi. O da bayağı öğrendi ancak sonra bıraktı. İlgi alanı değişti, arabaların, motosikletin peşine düştü. Merak saldı o tür şeylere. Benden sonra artık kim gelirse onu da bilmiyorum. ‘Sanat altın bileziktir, koldadır’ derler. Öyledir de. Herkes devlet dairesine gireyim istiyor. Ya devlet dairesi kimi alacak, kimi almayacak? Bu sanatlar bu şekilde hepsi kayboldu gitti. Artık çocuklarını götürüp ustaların yanına vermiyorlar, göndermiyorlar. Gitsin tamircinin yanına tamirciliği öğrensin. Ekmek parası çıkıyor. Zaten hayat budur. Mekanik saatler uzun ömürlü oluyor. Genelde onların tamirini yapıyorum. Çünkü biz eskide bu işe başladığımızda mekanik saatler vardı. Pilli saatler sonradan çıktı. Mekanik saatler hem uzun ömürlü hem kullanışlı hem de sağlam saatlerdir. Mekanik saatler dediğim de kol hareketiyle çalışan otomatik saatler var. Bir de köstekli cep saatleri vardı eskiden, kuruluyordu, cebe koyulurdu.”