4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü mesajları ve sözleri

Dünya Kanser Günü, her yıl 4 Şubat’ta, kanserle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve önleyici tedbirleri teşvik etmek amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından başlatılan bu özel gün, 2000 yılından beri dünya genelinde kanserle ilgili bilinçlendirme kampanyalarıyla desteklenmektedir.Dünya Kanser Günü, yalnızca hastalığı hatırlamak değil, aynı zamanda kanseri önlemek ve mücadele etmek için harekete geçmek adına önemli bir fırsattır.