4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü mesajları ve sözleri
4 Şubat, dünya genelinde ve Türkiye'de çeşitli önemli günlerle anılmaktadır. Kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve önleyici tedbirleri vurgulamak amacıyla 2000 yılından beri her yıl 4 Şubat'ta hatırlatılmaktadır. 4 Şubat gününe dair mesajını vermek isteyenler için Dünya Kanser Günü mesajları ve sözlerini derledik.
Dünya Kanser Günü, her yıl 4 Şubat’ta, kanserle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve önleyici tedbirleri teşvik etmek amacıyla kutlanan uluslararası bir gündür. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) tarafından başlatılan bu özel gün, 2000 yılından beri dünya genelinde kanserle ilgili bilinçlendirme kampanyalarıyla desteklenmektedir.Dünya Kanser Günü, yalnızca hastalığı hatırlamak değil, aynı zamanda kanseri önlemek ve mücadele etmek için harekete geçmek adına önemli bir fırsattır.