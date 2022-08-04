41. yaşında 41 maddeyle Meghan Markle

Prens Harry, Meghan Markle’ın nişan yüzüğünü kendisinin tasarladı. Nişan yüzüğünün, Harry 12 yaşında iken 1997'de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’nın son koleksiyonundan iki pırlanta içerdiği biliniyor. Nişanlısının yüzüğü için annesinin pırlantalarını kullanan Prens Harry, Markle ile Prenses Diana'nın tanışabilselerdi yakın arkadaş olabileceklerini söyledi: "Sorgusuz sualsiz birbirlerine çok yakın olurlardı. Onun (Prenses Diana) ayın üzerinden zıpladığını ve benim için çok heyecanlı olduğunu hayal ediyorum. Fakat, eğer burada olsaydı muhtemelen aralarından su sızmazdı. Meghan annemin en yakın arkadaşı olurdu."



