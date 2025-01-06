41 yaşındaki meme kanseri kadının gözden kaçırdığı belirti: Egzama olarak yanlış teşhis etmişler, bu hata canından ediyordu

“HİÇBİR BELİRTİ ÖNEMSİZ DEĞİLDİR”

Sağlık sorunlarını hafife almayın çağrısında bulunan Em, şu mesajı verdi:



*"Başkalarının sizi abartıyorsunuz diye susturmasına izin vermeyin. Geçtiğim aylar bana sağlığımı savunmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. İçten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum ama bunu dinleyecek birini bulmak çok zor oldu. Sağlığınız için savaşmaktan asla vazgeçmeyin."



