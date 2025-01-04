42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim
26 yaşındaki Cassie Morrison isimli kadın, kilo problemi yüzünden nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Zayıflamaya karar veren Morrison, birçok diyet programı denedi ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Pes etmeyen Morrison, çareyi çocuklarıyla birlikte spor yapmakta buldu. Mücadeleyi bırakmayan Morrison, 2 yıl içinde 42 bedenden 34 bedene düştü.
2 çocuk annesi Cassie Morrison, fazla kiloları nedeniyle oldukça zor günler geçirdi. ''Fotoğraf çektirmeye utanıyordum, kısa yürüyüşler bile yapamıyordum. Benim için gerçekten sancılı bir süreçti'' diyen Morrison, ailece gittikleri bir tatilde zayıflamaya karar verdi. ''Fotoğraf takıntım yüzünden çocuklarımla anı biriktiremediğimi fark ettim ve bu durum canımı çok sıktı. Farkındalık tam o anda geldi'' ifadelerini kullanan genç kadın, çeşitli diyet ve egzersiz programları denedi ancak başarılı olamadı.