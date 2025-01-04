42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim

Morrison, "Çocuklarla egzersiz yapmak bana gerçekten çok yardımcı oldu. Spor için uygun ağırlıklar bulamıyordum ama pes etmek de istemiyordum. Beş dakikalık squat, omuz presleri, plank ve kol kıvırma hareketlerinden oluşan hızlı bir rutinle egzersizlerimi noktalıyorum'' dedi.

Evin garajına pole dansı için bir direk yerleştirdiğini de anlatan genç kadın, "İnsanlar, evde egzersiz yapmanın faydalarını hafife alıyor'' dedi.