42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim

26 yaşındaki Cassie Morrison isimli kadın, kilo problemi yüzünden nefes darlığı ve kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Zayıflamaya karar veren Morrison, birçok diyet programı denedi ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Pes etmeyen Morrison, çareyi çocuklarıyla birlikte spor yapmakta buldu. Mücadeleyi bırakmayan Morrison, 2 yıl içinde 42 bedenden 34 bedene düştü.

42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim - 1

2 çocuk annesi Cassie Morrison, fazla kiloları nedeniyle oldukça zor günler geçirdi. ''Fotoğraf çektirmeye utanıyordum, kısa yürüyüşler bile yapamıyordum. Benim için gerçekten sancılı bir süreçti'' diyen Morrison, ailece gittikleri bir tatilde zayıflamaya karar verdi. ''Fotoğraf takıntım yüzünden çocuklarımla anı biriktiremediğimi fark ettim ve bu durum canımı çok sıktı. Farkındalık tam o anda geldi'' ifadelerini kullanan genç kadın, çeşitli diyet ve egzersiz programları denedi ancak başarılı olamadı.

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42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim - 2

''Kitaplarda yazan her türlü diyeti denedim ama hiçbir işe yaramadı'' diyen Morrison, 2 yıl önce kısıtlayıcı programları bir kenara bırakıp biri 2 biri 4 yaşında olan iki kızıyla birlikte evde basit egzersizler yapmaya başladı. İlk etapta çocuklarını eğlendirmek için yaptığı ağırlık antrenmanlarından sonuç aldığını görünce motivasyonu arttı.

42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim - 3

Morrison, "Çocuklarla egzersiz yapmak bana gerçekten çok yardımcı oldu. Spor için uygun ağırlıklar bulamıyordum ama pes etmek de istemiyordum. Beş dakikalık squat, omuz presleri, plank ve kol kıvırma hareketlerinden oluşan hızlı bir rutinle egzersizlerimi noktalıyorum'' dedi.

Evin garajına pole dansı için bir direk yerleştirdiğini de anlatan genç kadın, "İnsanlar, evde egzersiz yapmanın faydalarını hafife alıyor'' dedi.

42 bedenden 34 bedene düştü! Zayıflama sırrı herkesi şaşırttı: Hamburger yemeye devam ettim - 4

Beslenme alışkanlıklarını da değiştiren Morrison, 1.500 kalorilik bir diyete geçerek, pizza ve hamburger gibi yiyeceklerin tüketimine devam ettiğini de söyledi.

Morrison, uyguladığı rutinle iki yıl içinde 45 kilo vererek, 42 bedenden 34 bedene düştü.

Sağlıklı beslenmeyi ve evde egzersiz yapmayı bir yaşam stili haline getirdiğini ifade eden morrison, ''Yeter ki pes etmeyin'' dedi.

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