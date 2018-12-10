45. Altın Kelebek'e damga vuran anlar (Aday olan Dilek Türkan içeri alınmadı)

1 En İyi Pop Müzik dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

2 Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, "Küçücük kare kutucuğun içinde görünenden ziyade beni biraz üzen ve beni biraz yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğunda en dibini tattım. Ne kadar üzülsem ve yorulsam da hep pespembe bir Aleyna Tilki'ydim. Beni 14 yaşında tanıdınız hepiniz ama aslında ben hiç çocuk olmadım. Çocuk olmak ve pembe giyinmek istediğimde kendime karakter yarattım. Kendimden kaçmak istediğimde sokağa çıktım o pespembe Aleyna oldum. Yaşıtlarım gibi saçmalayabildim, o yüzden bu kariyerime her şeyimi borçluyum. Gerçek mutluluğu da gösterme zamanım geldi. Tüm gerçekliğimle Aleyna'yı soyunuyorum artık. Pembe çocuk kalacak ama artık ben Aleyna'yım" ifadelerini kullandı.

3 Sahneye çıkan ve unutulmaz bir performans da sergileyen Tilki, yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi. Nirvana'nın meşhur şarkısı Smells Like Teen Spirit'i seslendiren Tilki, sosyal medyayı salladı.

4 Gecede, En İyi Fantezi Müzik dalında ödül alan Hakan Altun yaptığı konuşmada ödül kategorisini eleştirerek Müslüm Gürses vurgusu yaptı. Altun, "Ben fantezi müzik değil, arabesk yapıyorum" dedi.



Altun şöyle devam etti: "Ödülümü 45 yılda ödülü hiç alamayan Müslüm Gürses'e ithaf ediyorum"

5 Jüri Özel Ödülü'nü almak için sahneye gelen Cem Yılmaz yaptığı esprilerle konukları güldürdü. Ödül sonrası konuşan Yılmaz, Defne Samyeli için "Kızcağız da 'Çıtır bir sevgili buldum' diye düşünürken 25. yıl, yaşlı, artık gidiyor gibi oldu bu ödül" ifadelerini kullandı. Ödülünü alan Yılmaz, salonda bulanan sevgilisi Samyeli'ye seslenerek "Bu ödülü gençliğimize kaldırıyorum" dedi.

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Ünlü komedyen daha sonra ise sahneye bir anda yeniden kez çıktı. Yılmaz, "34 KK 110 plakalı araç alabilirsek, Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü" diyerek ünlü şarkıcıya göndermede bulundu.

7 Kadın dizisinin oyuncusu Kübra Süzgün, En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Çocuk yıldız Süzgün duygusal anlar yaşarak gözyaşlarına boğuldu.



Sunucular Çağla Şikel ve Cem Davran küçük yıldıza sarılarak destek oldu. Süzgün'ü dizideki rol arkadaşı Özge Özpirinçci sakinleştirdi.

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Müzisyen Dilek Türkan aday olmasına rağmen Altın Kelebek Ödülleri'ne alınmadığıı iddia etti.



Yaşadıklarını sosyal medya hesabı Intagram'dan paylaşan Türkan, "Altın Kelebek Ödülleri'nde ben de adayım ama şu anda içeri giremiyorum, sizinle paylaşmak istedim. Ödül alıp almamaktan ziyade kapıda bu şekilde geri çevrilmek çok enterasan. Destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Canlı yayın yapmasının ardından içeri alınan Türkan törenden ayrıldı.

9 Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Türkan şu sözleri dile getirdi: "Pantene Altın Kelebek Ödüllerine aday gösterildiğim halde bu akşam gerçekleştirilen ödül törenine alınmamış olmaktan dolayı şaşkınlık içindeyim.



Bu ödülün halk oylaması ile verilmesi sebebi ile müziğimi seven ve oyları ile destek olan sizlere duyduğum saygı İzmir konserimden henüz dönmüş olmama rağmen kanımca orada olmam gerektiğini hissettirdi bana ve tüm yorgunluğuma rağmen bu törene gittim. Kapıdan geri çevrildiğimde bana göre pek de hoş olmayan bir hareketle instagramdan canlı yayın yaptım. Bu sizlerden özür dilemek içindi. Desteğinize duyduğum saygıdan dolayı. Yayını yaptığım için içeri alındım. Bu da çok tuhaftı. Aidiyetsizlik duygusu ile hemen oradan ayrıldım. Bu duyurum da organizasyona değil. Sizlere. Alışık olmadığım ve yabancı olduğum bir magazin dünyasının içine halk oylamasında bana oy veren kıymetli dinleyicilerim için dahil olmayı kabullendim. Netice ise; “Gerçeği aramak daima nefret edilecek bir şey ile karşılaşmayı göze almak demektir"



Ama güzel olan şey ise karşılaştığın tüm zorbalığa rağmen işine daha büyük istekle sarılmaktır. Şarkı söylemek için o kadar çok sebep var ki. En başta da sevgi var" ifadelerini kullandı.