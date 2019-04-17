45. doğum gününde dünden bugüne Victoria Beckham

1 Asıl adı Victoria Caroline Adams olan Victoria Beckham, 17 Nisan 1974'te Harlow, Essex, İngiltere’de doğdu. Jacqueline ve Anthony Adams çiftinin üç çocuğundan ikinci olan Victoria'nın babası bir elektronik mühendisiyidi. ictoria Beckham Cheshunt’daki St Mary Lisesi'ne gitti. 1991 yılında Surrey şehindeki Epsom ilçesinde olan Laine Tiyatro Sanatları okulunda okudu.

2 Asıl şöhretine 1994 yılında 'Posh' lakabıyla katıldığı Spice Girls grubuyla kavuştu. Daha sonra solo müzik kariyerine başlamak istedi ancak bu alandaki kariyeri yeterince başarılı gitmedi.

3 2002 yılında Telstar Plakçılık ile anlaştı ve albüm hazırlıklarına başladı. Pop yerine R&B ve hiphop tarzında bir albüm yapmak istedi ve prodüktör Damon Dash ile çalışmaya başladı. Let Your Head Go / This Groove Aralık 2003’te raflardaki yerini aldı ve listelere üç numaradan girdi.

4 Victoria, 1997 yılında futbolcu David Beckham ile flört etmeye başladı. David 24 Ocak 1998’te Victoria’ya evlenme teklif etti ve çiftin ilk çocukları; Brooklyn Joseph 4 Mart 1999’da dünyaya geldi. Çift, Luttrellstown Kalesi’nde 4 Temmuz 1999’da dünya evine girdi. Dünyanın takip ettiği düğünde çiftin dört aylık oğulları yüzük taşıyıcısı oldu.

5 Beckhamların ikinci çocukları, Romeo James 1 Eylül 2002’de Londra’da doğdu. Üçüncü oğulları Cruz David Beckham 2005 yılının Şubat ayında dünyaya geldi. Brooklyn ve Romeo’nun vaftiz anneleri Elizabeth Hurley, vaftiz babaları ise Elton John oldu. Dördüncü çocukları olan kızları Harper Seven Beckham, 10 Temmuz 2011’de Los Angeles’ta dünyaya geldi.

6 İngiliz basınının müzik kariyerini başarısızlık olarak yorumlaması Victoria’nın müzik ile ilgili hedeflerini revize etti. Tekrar işe koyuldu ve Cathy Dennis ile My Love Is For Real adlı şarkıyı yazdı, ama Victoria’nın üçüncü hamileliği sebebiyle şarkı hiç piyasaya sürülmedi.

7 Victoria Beckham, Dolce Gabbana ve yakın dostum dediği Roberto Cavalli için podyuma çıktı. 2004 yılında da Rock and Republic için VB Rocks adında ağırlıklı olarak jean pantolondan oluşan bir koleksiyon hazırladı. Kısa bir süreliğine Rocawear’ın mankenliğini yaptı, Samantha Thavasa adlı mağaza için çanta ve mücevher tasarladı. Haziran 2006’da DVB adında güneş gözlüğü koleksiyonu hazırlardı ve dünya kupasında kendi tasarladığı gözlüklerle poz vererek bol bol reklamını yapmayı başardı. Yine aynı yıl Intimately Beckham adında bay ve bayan parfümü satışa sunuldu.

8 Şubat 2007’de oyuncu Katie Holmes için Oscar töreni kıyafetlerini dizayn etti ve aynı yıl İngiliz Glamour dergisi tarafından Yılın Kadını seçildi.

9 2008 yılında ilk koleksiyonunu New York Moda Haftası kapsamında tanıttığında, moda otoriteleri tarafından pek ciddiye alınmadı. “Akıllı alışveriş yapıyorum. Kendime alabileceğim kıyafetler tasarlamaya özen göstereceğim“ dediğinde, yüksek moda heyeti, Victoria Beckham’ın tasarımcılık kariyerinin istikrarlı ve her sezon çıtasını biraz daha yükselterek günümüze kadar devam edeceğine ihtimal vermiyordu, ama tam 9 yıl sonra Beckham imkansızı gerçekleştirdi.

10 Moda çalışmalarına bir jean defilesi ve parfüm tasarımıyla başlayan Victoria, eşi David Beckham ile kurduğu DVB markasını dünya çapında tanıtmayı başardı. Özellikle son dönemde, yatırımcı David Belhassen'ın 35 milyon dolarlık takviyesiyle moda imparatorluğunun konumunu sağlamlaştıran Victoria Beckham'ın kurduğu markasına bugün 130 milyon dolarlık değer biçiliyor.

11 Victoria için bugüne kadar beş belgesel çekildi. Bunlardan ilki, 11 Ocak 2000 tarihinde Victoria’s Secrets adı altında sadece İngiltere’de yayımlandı. 2002 Mart'ında çekilen Being Victoria Beckham, şarkıcının solo kariyerine odaklandı. Üçüncüsü David Beckham’ın Real Madrid’e transfer olması nedeniyle 24 Aralık 2003'te The Real Beckhams adıyla çiftin Londra’dan İspanya'ya taşınmalarını konu aldı.





12 Dördüncüsü Full Length&Fabulous: The Beckham’s World Cup Part adıyla 28 Mayıs 2006 tarihinde yayınlandı. Çiftin nasıl bir Dünya Kupası Partisi verdiklerini anlatan belgesel, yardım kuruluşları için para toplamak amacıyla kullanıldı. Sonuncusu ise Beckhamların Amerika’ya gidişlerini konu alan Victoria Beckham: Coming to America oldu. Bu program Amerikan basını tarafından oldukça eleştirilse de 16 Temmuz 2007’de yayımlandı ve en çok seyredilen (4,9 milyon Amerikalı tarafından izlendi) üçüncü program oldu. Her ne kadar 6 bölümlük planmışsa da bir saat ve tek seferlik bir şov oldu. Yine de İngiltere’de ise 3,5 milyon insan tarafından izlendi.

13 Victoria’nın evliliği, müzik ve moda kariyeri onu İngiltere’nin En Zengin Kadınlar listesinde ilk 100'e kadar yükseltti.

14 New York Moda Haftası takviminin en çok rağbet gören tasarımcılarından biri olan Victoria Beckham, artık kendi zevkine hitap eden elbiseler tasarlamanın dışında modaya özgür bir dişilik kimliği de kazandırmakla meşgul...

15 O kadar meşgul ki yıllar sonra yeniden bir araya gelen Spice Girls grubuna işleri nedeniyle katılmadı....