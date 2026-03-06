45 gün hapis cezası olan Güven'den yangın tüplü açıklamalar: "Cenazemi kaldırıyorum."
06.03.2026 09:39
Son Güncelleme: 06.03.2026 09:52
NTV - Haber Merkezi
Deniz Bulutsuz davasından 45 gün hapis cezası bulunan Ozan Güven, basına iftar yemeği verdi. Yemeğe yangın söndürme tüpüyle gelen oyunca, "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim" gibi açıklamalar yaparken, "Cenazemi kaldırıyorum." dedi.
"CENAZEMİ KALDIRIYORUM"
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, önceki akşam magazin muhabirleri için bir iftar daveti verdi.
Tek kişilik yeni tiyatro oyunu “O.M.G” ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden ünlü oyuncu, projeyle ilgili konuştu. Güven, “Oyunun içinde dramatik yapı var. Beş buçuk sene boyunca ben öldüm ya hani, cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum” ifadelerini kullandı.
Görüntülendiği gecelerde kendisini takip eden basın mensuplarına karşı sert ifadelerini bilinen oyuncu, sık sık ağır hakaretlerle gündeme gelmişti. Set çıkışlarında veya özel hayatıyla ilgili sorularda agresif tavırlarıyla bilinen Güven, bir dönem magazin muhabirlerine küfürlü ifadeler de kullanıyordu.
Güven, yemek sırasında, dava sürecindeki sessizliğini hatırlatarak “5.5 sene ben öldüm ya, şimdi bu oyunla cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum.” dedi.
2020 yılında o dönem aşk yaşadığı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, dava sürecinde ekranlardan uzaklaştı. Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Güven, beş buçuk yıllık süreçte neler yaptığıyla ilgili konuştu.
50 yaşındaki ünlü isim, “Oyunlar yazdım. Tiyatroda devam etti hayatım. Oğlum Ali’yle ilgilendim” dedi.
"BİR DAHA İLİŞKİ Mİ? TÖVBE!"
“Geçti, her şey geçiyor” diyen ünlü oyuncu, "Allah herkese sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah herkesin dağına göre kar versin. Bir daha ilişki mi? Tövbe!" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine muhabirlerin “Bir yaştan sonra seçicilik mi başladı?” sorusuna da “Seçicilik hep vardı. Bak görüyorsun, insan sarrafıyım!” diye karşılık verdi.
Güven sözlerine "Flörtüm var. İnşallah bir gün siz de tanışırsınız. Daha ben açılamadım, açılayım size söylerim” diye devam etti.
"BİR FİSKE DAHİ VURMADIM"
Öte yandan birkaç ay önce de Deniz Bulutsuz'la davası ile ilgili bir basın açıklaması yapan Ozan Güven, “Susmanın ve konuşmanın çok zor olduğu bir beş buçuk sene yaşadım. Sadece bir kadını sevdim ve onunla olmak istedim" diyerek hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Bulutsuz'a bir şey yapmadığını ve ondan bu sebeple özür dilemeyeceğini vurgulayan ünlü isim, “…Bir fiske dahi vurmadım. Abajur silah sayıldığı için ceza alıyorum. Abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı olay" demişti.