45 gün hapis cezası olan Güven'den yangın tüplü açıklamalar: "Cenazemi kaldırıyorum."

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, önceki akşam magazin muhabirleri için bir iftar daveti verdi.

Tek kişilik yeni tiyatro oyunu “O.M.G” ile hayranlarıyla buluşmaya devam eden ünlü oyuncu, projeyle ilgili konuştu. Güven, “Oyunun içinde dramatik yapı var. Beş buçuk sene boyunca ben öldüm ya hani, cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum” ifadelerini kullandı.

Görüntülendiği gecelerde kendisini takip eden basın mensuplarına karşı sert ifadelerini bilinen oyuncu, sık sık ağır hakaretlerle gündeme gelmişti. Set çıkışlarında veya özel hayatıyla ilgili sorularda agresif tavırlarıyla bilinen Güven, bir dönem magazin muhabirlerine küfürlü ifadeler de kullanıyordu.

Güven, yemek sırasında, dava sürecindeki sessizliğini hatırlatarak “5.5 sene ben öldüm ya, şimdi bu oyunla cenazemi kaldırıyorum. O yüzden de sevenlerimin hepsi gelsin istiyorum.” dedi.