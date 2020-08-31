45 kilo veren Adele'den ilk bikinili fotoğraf

SANAL KARNAVALA BİKİNİLİ DESTEK

Ünlü şarkıcı, Londra’nın meşhur Notting Hill Karnavalı için Jamaika bayrağı desenli bir bikini üstü tercih etmişti. Adele, “Notting Hill Karnavalı nasıl da mutlu olurdu sevgili Londra’m” notunu yazdı.

Notting Hill Karnavalı, bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda yapıldı. İngiltere'nin başkentinde her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı, dans, müzik ve renkli kostümlere sahne oluyordu. 1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyordu. Karayip Adaları’nın enerjik atmosferini Londra’ya yansıtan karnavalda, sadece dans gösterileri ve canlı müzik performanslarıyla değil Karayip Mutfağı’nın leziz tatları da sokaklarda yer alıyordu.