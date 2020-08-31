45 kilo veren Adele'den ilk bikinili fotoğraf

ntv.com.tr 31.08.2020 - 10:32
Yaptığı diyet ve spor sayesinde 45 kilo verdiği öğrenilen ünlü şarkıcı Adele, he yeni fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, bu defa bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
SANAL KARNAVALA BİKİNİLİ DESTEK
Ünlü şarkıcı, Londra’nın meşhur Notting Hill Karnavalı için Jamaika bayrağı desenli bir bikini üstü tercih etmişti. Adele, “Notting Hill Karnavalı nasıl da mutlu olurdu sevgili Londra’m” notunu yazdı.
Notting Hill Karnavalı, bu yıl salgın nedeniyle sanal ortamda yapıldı. İngiltere'nin başkentinde her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük sokak etkinliği sayılan Notting Hill Karnavalı, dans, müzik ve renkli kostümlere sahne oluyordu. 1966 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen karnaval, Notting Hill, Ladbrook Grove ve Westbrone Park semtlerinde kutlanıyordu. Karayip Adaları’nın enerjik atmosferini Londra’ya yansıtan karnavalda, sadece dans gösterileri ve canlı müzik performanslarıyla değil Karayip Mutfağı’nın leziz tatları da sokaklarda yer alıyordu.
BOŞANDIKTAN SONRA DEĞİŞİM BAŞLADI
Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den boşanması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.
"GÜNDE 1000 KALORİ TÜKETTİ"
Brezilyalı kişisel antrenörü Camila Goodis, The Sun gazetesine verdiği röportajda, Adele’in çok fazla spor yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcının “sebze suyu ve günde 1000 kalori diyeti”ne bağlı kalarak kilo verdiğini açıkladı.