46 yıllık taşlardan dev tespih yaptı. 350 bin lira satış fiyatı ve eşi benzeri yok
Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu taşlarından iri iki tespih yaptı.
Oltu ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Başar, amcasından çocuk yaşlarda öğrendiği tespih üretimini yıllardır evinin yanındaki 2 metrekarelik atölyede sürdürüyor.
Mesleğiyle geçimini sağlayan Başar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.