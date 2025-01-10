46 yıllık taşlardan dev tespih yaptı. 350 bin lira satış fiyatı ve eşi benzeri yok

Başar, şöyle devam etti:



"Bu tespihleri 46 yılda biriktirdiğim taşlardan yaptım. Bu taşlar ebat olarak çok kısıtlı yani madenlerde bu ebatlarda taş çok nadir çıkar. Örneğin bu yıl 10 kilo taş kullandım, bu 10 kilo içinde bu tespih danesinin birinin ebatında bir tane taş ya çıkar ya çıkmaz. Yılda 1 kez nadir çıkabilen büyük ebattaki taşları toprağın içinde sakladım çünkü rutubetli yerde bu taşları muhafaza etmeliyiz. 46 yılda biriktirdiğim bu taşlardan tespih yaptım, böyle farklı eser icra ettim."