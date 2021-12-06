47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen gecede, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Star ekranlarında seyirciyle buluşan Ada Masalı dizisinin başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan ve Menajerimi Ara dizisinin oyuncularından Ahsen Eroğlu ödüle layık görüldü.

Haberler 06.12.2021 - 10:51

47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül - 1

Zorlu PSM’de düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. ve müzik dünyasının en iyilerinin ödül aldığı gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran yaptı.

47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül - 2

Gcede Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ‘En İyi Kadın Haber Sunucusu’ ödülüne layık görüldü.


47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül - 3

Star’ın sevilen dizileri Ada Masalı ve Menajerimi Ara’nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Ahsen Eroğlu da ödül aldı.


47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül - 4

Ada Masalı dizisinin başrolü Ayça Ayşin Turan En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.


47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül - 5

Yine Star dizilerinden Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu'na ise Yıldızı Parlayanlar ödülü verildi.

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