47. Altın Kelebek'te Nazlı Çelik, Ayça Ayşin Turan ve Ahsen Eroğlu'na ödül

Haberler 06.12.2021 - 10:51
Zorlu PSM’de düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödül aldığı gecenin sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran yaptı.
Gcede Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ‘En İyi Kadın Haber Sunucusu’ ödülüne layık görüldü.
Star’ın sevilen dizileri Ada Masalı ve Menajerimi Ara’nın başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Ahsen Eroğlu da ödül aldı.
Ada Masalı dizisinin başrolü Ayça Ayşin Turan En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Yine Star dizilerinden Menajerimi Ara dizisinin oyuncusu Ahsen Eroğlu'na ise Yıldızı Parlayanlar ödülü verildi.