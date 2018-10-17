47. yaşına özel Eminem hakkında ilginç bilgiler

1 Eminem, yani gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers, bugün (17 Ekim) yeni yaşını kutluyor. İşte rap müziğinin kralı hakkında ilginç bilgiler...

2 Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.

3 Marshall Bruce Mathers kötü aile şartlarıyla büyüyen ve bu aile şartları onun pskolojisinin bozulmasına neden olan bir karaktere sahiptir. Babası, Marshall'ı ve ailesini henüz 18 aylıkken terkedip gitmiştir. Annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda verdiği yaşam mücadelesi onun dünyanın en iyi rapçilerinden birisi olmasını engellemedi.

4 Okulu hep astığı için hocasından dayak yedi ve 10 gün komada kaldı.

5 İlk rap şarkısını (’m Bad) yazdığında sadece 14’ündeydi. Eserini LL Coll J’s grubuna sattı.

6 Sigara kullanmayan Eminem "Sigara içen insanları çaresiz buluyorum" diyor.

7 Detroit'in 5 büyük rapçisini müzik dünyasına kazandıran Eminem kendisiyle birlikte 6 kişiden oluşan grubun adının D12 olmasını şöyle açıklıyor 'Çünkü hepimiz çift kişilikliyiz'.

8 Eminem aslında hipermetrop olduğu için gözlük takar.

9 Eminem Detroit Pistons takımını destekler ve büyük bir hayranıdır.

10 Eminem banana (muz) kelimesini delirmek, çıldırmak" anlamında kullanır. Adeta kelimeye yeni bir anlam vermiştir.

11 Eminem dünyadaki ilk ve tek beyaz rapçidir. Ama kesinlikle ırkçı değildir. Hatta ırkçılarla alay eder.

12 Şarkı sözü yazma konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olduğu kabul edilir. Ayrıca şarkılarında yer alan mecazlar ve ince espriler dikkat çeker.

13 Birçok insan, onun gelmiş geçmiş en iyi rapçi olduğunu düşünüyor; hatta bazı rapçiler bile bunu kabul ediyor.

14 Örümcek adamı çok sever.

15 Birçok uzmana göre Lose Yourself şarkısı, gelmiş geçmiş en zekice şarkıdır. Şarkıdaki kafiyeler gerçekten inanılmazdır.

16 Eminem Lose Your Self şarkısında annesine inanılmaz iğrenç hakaretlerde bulunmuştur. Bu şarkıyı yaymadan önce annesini arayıp kesinlikle üstüne alınmamasını rica etmiştir.

17 Rap God şarkısını o kadar hızlı söylemiştir ki, lyrics şirketleri defalarca hata yapmıştır.

18 Gelelim Eminem’in ikinci kişiliği Slim Shady’e...

Kitabında ve bazı kaynaklardaki bilgilere göre Slim Shady, Eminem’in en kötü yanıdır. İnce Psikopat adlı lakap altında bulunan bu isim Eminem’in ünlülere, annesine, çevresine, yaşanan & yaşanmış olaylara aşırı iğrenç küfürler etmesini sağlayan en kötü yanıdır. Bu nedenle bir çok mahkemelere ve hemen hemen 100'den fazla davaya çıkmıştır. Hatta Eminem, RECOVERY adlı albümünde Slim Shady'den kurtulduğunu, onun kötü birisi olduğunu söylemiştir.

19 Slim Shady İsminin aklına gelmesi ise şu sözlerle özetler: "O sırada tuvaletteydim. Tanrının üstüne yemin ederim ki...Ve birdenbire isim aklıma geldi. Sonra ona uyan milyonlarca kafiye düşünmeye başladim"

20 Megan Fox'un, Eminem hakkındaki düşünceleri ise onu anlatmaya yetiyor: "Onunla telefonda konuştum. Ben asla ünlü birine karşı böyle heyecanlanmazdım ve hayatımda biriyle konuşurken asla terlemezdim. Onunla konuşurken çok gergindim. Çünkü ona en küçük bir yanlış yaparsan onun bir sonraki albümünde yer alırsın."