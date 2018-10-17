47. yaşına özel Eminem hakkında ilginç bilgiler
2017’nin sonunda yayınladığı Revival ile 5 yıllık suskunluğunu bozan ancak son albümü Kamikaze ile eleştirilen, şu sıralar ise yeni albüm çalışmaları yapan Eminem bugün (17 Ekim 2019) 47. doğum gününü kutluyor. İşte 47. doğum gününde Eminem hakkında ilginç bilgiler...
-
1
Eminem, yani gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers, bugün (17 Ekim) yeni yaşını kutluyor. İşte rap müziğinin kralı hakkında ilginç bilgiler...
-
2
Annesi ve babası Daddy Warbucks adlı müzik grubunun en iyi üyeleriydi. Eminem’in müzik yeteneğinin genetik olduğu düşünülüyor.
-
3
Marshall Bruce Mathers kötü aile şartlarıyla büyüyen ve bu aile şartları onun pskolojisinin bozulmasına neden olan bir karaktere sahiptir. Babası, Marshall'ı ve ailesini henüz 18 aylıkken terkedip gitmiştir. Annesi ile birlikte Detroit'te küçük bir karavanda verdiği yaşam mücadelesi onun dünyanın en iyi rapçilerinden birisi olmasını engellemedi.
-
4Okulu hep astığı için hocasından dayak yedi ve 10 gün komada kaldı.
-
5İlk rap şarkısını (’m Bad) yazdığında sadece 14’ündeydi. Eserini LL Coll J’s grubuna sattı.
-
6Sigara kullanmayan Eminem "Sigara içen insanları çaresiz buluyorum" diyor.
-
7Detroit'in 5 büyük rapçisini müzik dünyasına kazandıran Eminem kendisiyle birlikte 6 kişiden oluşan grubun adının D12 olmasını şöyle açıklıyor 'Çünkü hepimiz çift kişilikliyiz'.
-
8Eminem aslında hipermetrop olduğu için gözlük takar.
-
9Eminem Detroit Pistons takımını destekler ve büyük bir hayranıdır.
-
10Eminem banana (muz) kelimesini delirmek, çıldırmak" anlamında kullanır. Adeta kelimeye yeni bir anlam vermiştir.
-
11Eminem dünyadaki ilk ve tek beyaz rapçidir. Ama kesinlikle ırkçı değildir. Hatta ırkçılarla alay eder.
-
12Şarkı sözü yazma konusunda inanılmaz yeteneklere sahip olduğu kabul edilir. Ayrıca şarkılarında yer alan mecazlar ve ince espriler dikkat çeker.
-
13Birçok insan, onun gelmiş geçmiş en iyi rapçi olduğunu düşünüyor; hatta bazı rapçiler bile bunu kabul ediyor.
-
14Örümcek adamı çok sever.
-
15Birçok uzmana göre Lose Yourself şarkısı, gelmiş geçmiş en zekice şarkıdır. Şarkıdaki kafiyeler gerçekten inanılmazdır.
-
16Eminem Lose Your Self şarkısında annesine inanılmaz iğrenç hakaretlerde bulunmuştur. Bu şarkıyı yaymadan önce annesini arayıp kesinlikle üstüne alınmamasını rica etmiştir.
-
17Rap God şarkısını o kadar hızlı söylemiştir ki, lyrics şirketleri defalarca hata yapmıştır.
-
18Gelelim Eminem’in ikinci kişiliği Slim Shady’e...
Kitabında ve bazı kaynaklardaki bilgilere göre Slim Shady, Eminem’in en kötü yanıdır. İnce Psikopat adlı lakap altında bulunan bu isim Eminem’in ünlülere, annesine, çevresine, yaşanan & yaşanmış olaylara aşırı iğrenç küfürler etmesini sağlayan en kötü yanıdır. Bu nedenle bir çok mahkemelere ve hemen hemen 100'den fazla davaya çıkmıştır. Hatta Eminem, RECOVERY adlı albümünde Slim Shady'den kurtulduğunu, onun kötü birisi olduğunu söylemiştir.
-
19Slim Shady İsminin aklına gelmesi ise şu sözlerle özetler: "O sırada tuvaletteydim. Tanrının üstüne yemin ederim ki...Ve birdenbire isim aklıma geldi. Sonra ona uyan milyonlarca kafiye düşünmeye başladim"
-
20Megan Fox'un, Eminem hakkındaki düşünceleri ise onu anlatmaya yetiyor: "Onunla telefonda konuştum. Ben asla ünlü birine karşı böyle heyecanlanmazdım ve hayatımda biriyle konuşurken asla terlemezdim. Onunla konuşurken çok gergindim. Çünkü ona en küçük bir yanlış yaparsan onun bir sonraki albümünde yer alırsın."
-
211.73 boyunda olan ve 44 numara giyen Eminem
aslında karikatürist ve şair olmak istiyordu.