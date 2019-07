47. yaşına özel Sofia Vergara'nın bakım ve güzellik sırları

GÜNDÜZ VE GECE RUTİNLERİ

Her gece yatmadan önce sert bir süngerle makyajımı çıkarırım ve süngeri her hafta yenilerim. Hafif sabunlar kullanıyorum. Onun dışında retinol ve nemlendirici uyguluyorum. Geceleri yüzümü yıkadıktan sonra kalendula yağı sürüyorum. Cildimi yatıştırıyor. Gün içindeyse çalıştığım için yağ kullanamıyorum. Ama her daim güneş kremi uyguluyorum.