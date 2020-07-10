48. yaşına özel Sofia Vergara'nın bakım ve güzellik sırları

OYUNCU OLMATK İSTEYENLERE TAVSİYELER



Ne yapacağınızı bilmeseniz bile kendinizden emin görünmek bence çok önemli. Kendinizi taşıma ve sunuş şekliniz son derece değerli. Kendisini öz güvensiz hisseden bir insandan daha kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizimkisi gibi bir sektörde de böyle davranmak çok kolay, sonuçta beyin ameliyatı yapmıyoruz! Bu nedenle derin nefes alın ve elinizden gelenin en iyisini yapın.





