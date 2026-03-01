49 yılı geride bıraktı. Yaşına rağmen tarihi mesleği yaşatmaya çalışıyor
Kahramanmaraş'ta 16 yaşında başladığı mesleğini 49 yıldır sürdüren el oyması sandık ustası Adem Amca mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
MARAŞ MOTİFLERİNİ KULLANIYOR
Kahramanmaraş'ta el oyması sandık ustalığı yapan Adem Durdi, 16 yaşında başladığı mesleğinde 49 yılı geride bıraktı. Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Durdi, 65 yaşında olduğunu ve mesleğe 16 yaşında başladığını belirterek, ustası Nuri Gülaçtı'nın akrabası olduğunu, onun yanıda çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.
Oymacılığın çok zevkli bir meslek olduğunu ifade eden Durdi, "Rumi, Selçuklu motifleri var. Ama Maraş'a özgü hassas oyma teknikleri özellikle ‘tırnaklı' dediğimiz ince işçilikle yapılır. Selçuklu ve Rumi oymaları ise daha düz hatlara sahiptir." ifadeleriyle ilgili oymacılığa ait detayları paylaştı.
"GENÇLER BU MESLEKLERE YÖNELMELİ"
El oyması ustası Adem Durdi yaptığı çalışmalarla Türkiye'de birçok önemli isimlere ulaştığını aktardı. Durdi Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Erdal İnönü ve Deniz Baykal adına isim yazılı ve özel işlemeli çalışmalar yaparak kendilerine ulaştırdı.
Bu mesleğin para odaklı yapılamayacağını vurgulayan Durdi sanatın yaşatılması gerektiğini aktardı. Bu mesleği para için öğrenmedim. Ustamın izinden giderek sanatı yaşatmayı amaçladım. O zamanlar ‘kaç para alacağım' diye düşünmezdik. Önce işi öğrenmek, ustalığa ulaşmak önemliydi. Ama bugün maalesef ilk sorulan şey, ‘Ne kadar para kazanacağım?' oluyor. Bu meslek yaşatılmalı. Gençlerimiz bu tür mesleklere yönelmeli ki sanatımız unutulmasın." ifadeleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.