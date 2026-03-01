49 yılı geride bıraktı. Yaşına rağmen tarihi mesleği yaşatmaya çalışıyor

El oyması ustası Adem Durdi yaptığı çalışmalarla Türkiye'de birçok önemli isimlere ulaştığını aktardı. Durdi Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Erdal İnönü ve Deniz Baykal adına isim yazılı ve özel işlemeli çalışmalar yaparak kendilerine ulaştırdı.

Bu mesleğin para odaklı yapılamayacağını vurgulayan Durdi sanatın yaşatılması gerektiğini aktardı. Bu mesleği para için öğrenmedim. Ustamın izinden giderek sanatı yaşatmayı amaçladım. O zamanlar ‘kaç para alacağım' diye düşünmezdik. Önce işi öğrenmek, ustalığa ulaşmak önemliydi. Ama bugün maalesef ilk sorulan şey, ‘Ne kadar para kazanacağım?' oluyor. Bu meslek yaşatılmalı. Gençlerimiz bu tür mesleklere yönelmeli ki sanatımız unutulmasın." ifadeleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.