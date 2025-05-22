5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu

Eskişehir’deki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, arkeolojik bulgularda yer alan tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu.

5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu - 1

Seyitgazi ilçesine bağlı Küllüoba kazı çalışmaları, 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.

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5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu - 2

Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kaza alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Ayrıca görüntüsü günümüzdeki ekmek formundan farklı, Küllüoba ekmeğinin 12 santim çapında, 2 buçuk santim kalınlığında ve 65 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı.

5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu - 3

BELEDİYE AYNI TARİFİ UYGULADI

İncelemelerde, ekmek içeriğinde iri öğütülmüş gernik buğdayı (triticum dicoccum) ve baklagil (mercimek) olduğu tespit edildi. Gernik (emmer) buğdayının bugün kullanılan ekmeklik buğdayın atası sayıldığı ve hala Şanlıurfa-Diyarbakır çevresinde yabani olarak da varlığı bilinen bir tür olduğu belirtildi.

5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu - 4

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıl öncesine ait ekmeğin arkeolojik bulgularını temel alarak aynı tarifle yeniden taş değirmende öğütülen kavılca, Horasan, gacer ile mercimek unundan ve düşük glütenle üretildi.

5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu - 5

Küllüoba ekmeği adı verilen ekmek, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi üretici marketlerinde 50 liradan satışa sunuldu.

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