5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu
Eskişehir’deki Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek, arkeolojik bulgularda yer alan tarifle yeniden üretilerek 50 liradan satışa sunuldu.
Seyitgazi ilçesine bağlı Küllüoba kazı çalışmaları, 1996 yılında başladı. Aradan geçen zaman içerisinde kazı alanında İlk Tunç Çağı’nın kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka, çömlek mezar yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu’daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.