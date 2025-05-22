5 bin yıllık ekmek yeniden üretildi: Arkeolojik kazılarda bulunmuştu

Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Kaza alanındaki bir evin arka odasında kapının eşik kısmına yakın ve tabana gömülmüş olarak bulunan ekmeğin radyokarbon analizi sonuçlarında günümüzden 5 bin yıl öncesine ait olduğu belirlendi.

Ayrıca görüntüsü günümüzdeki ekmek formundan farklı, Küllüoba ekmeğinin 12 santim çapında, 2 buçuk santim kalınlığında ve 65 gram ağırlığında olduğu anlaşıldı.