5 dakikada uykuya dalmanızı sağlıyor: Bu gece deneyin ve etkisini görün

Bilişsel karıştırma, zihni nazikçe meşgul ederek endişe ve aşırı düşünceleri durduran bir teknik. Beyni basit bir şekilde odaklanmaya yönlendirir ve böylece doğal olarak sakinleşmesini sağlar. Bu yöntem, gece boyunca zihninizi stresle dolu düşünceler yerine, ilgisiz ve rahatlatıcı bir göreve odaklandırır.