5 Haziran 2020'deki dolunay hayatımıza neler getirecek (Yay Burcunda Ay Tutulması)

5 Haziran’da 15 derece Yay burcunda saat 22:13’te meydana gelecek güçlü dolunay ve tutulma haritasında, 9 Derece Oğlak yükseliyor. Bu eskinin yerine geçen yenilerin habercisi. Geleneksel rotadan çıkıp, yeni ufukları, yeni diyarları keşfetme zamanı. “Zorluk dediğin şey, seni büyümeye götüren yoldaki arkadaşlarındır.” (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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05.06.2020 - 06:47

2018 Temmuz’dan beri hayatımıza giren, uğraş verdiğimiz konular, ailevi meseleler artık bir sonuca ulaşıp, bu alanda hasadımızı toplamamıza imkan tanıyacak. Unutmayalım ki her dolunay bir farkındalık zamanıdır. Fark ettiklerimizi gözden kaçırmayalım yeter. Gerisi, 18 ay boyunca kendiliğinden şekillenecektir.

Tutulmaya eşlik eden dolunayın etkisiyle, İkizler-Yay aksındaki 18 aylık yepyeni bir döneme giriş yapıyoruz. Arkada bıraktıklarımız ise 21 Haziran-5 Temmuz’daki iki tutulmayla adeta bize, 2018’den beri olanların geniş bir özetini, hatta sonuç bölümünü sunacak. Gökyüzü, yıllardan beri emek vererek oluşturduğumuz değer yargılarını yıkıp, yenilerini önümüze sunmaya hazır. Ama Don Kişot edasıyla, yel değirmenlerini alt etmeye kalkar, kendi fikirlerimizi umarsızca savunmaya ısrar edersek, savaştan galip çıkma şansımız hiç yok.

Özgürlüğü, neşeyi, dostluğu, seyahatleri, öğrenmeyi, merakı, felsefi yaklaşımları, eğitsel konuları, yenilikleri, bilgiyi, akademik değerleri, gerçekleri, uluslararası bağlantıları, yabancıları, yeni hedef ve keşifleri temsil eden Yay Burcu, bu dolunayın etkisiyle hepimizin hayatına yeni bir ivme katacak. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni konular hayatımıza renk ve devinim taşırken, gölge yanıyla dogmatik fikirlerin peşine düşmek, anarşik ruh yapısıyla ilerlemek, aşırı iyimserliği abartmak, vurdumduymaz tavırlar sergilemek, sorumsuz davranmak gibi temaları su yüzüne çıkartır. Dolayısıyla olumlu ile olumsuzu ayrımsamak dolunayın temel hedefini oluşturacaktır.

Güney Ay Düğümü (bırakmamız gereken alan) tarafında konumlanan bu dolunay, Yay burcunun tüm gölgelerinden arınıp, karşı kulvardaki İkizlerin uyanık, canlı, hareketli enerjisini dikkate almamızı öğütlüyor. Tablo bu kadar net olsa da hem İkizlerde geri giden Venüs (gece yıldızı maskesini takıp karanlıkların, mistik kadını olmayı seçerek) hem de sisler kralı Balık burcundaki Mars, görüntüyü silikleştirip, tablonun bütünsel güzelliğini algılamamızı zorlaştırıyorlar. Haliyle biz de özellikle ilişkiler arenasında kendimizi çıkmazların ortasında buluyoruz.

Sanki benzer iki resim arasındaki, 8 farkı bulmak için sezgilerle, zihin gücümüzü birlikte kullanmaya bizi çağırıyorlar. İlk bakışta zor gibi görünen farklılıkları yakalamak detayı sevenlerin gözünden kaçmayacaktır. 8 farkı da tespit etmenin kilidini açacak anahtar ise, yaşadığımız ikilemlerden uzaklaşıp, kararlarımızı tek bir fikir etrafında toplamaktır. Aldanmalar ve aldatılmalardan uzak durmalıyız.

Bu Ay tutulmasında iki aşk, iki ortak, iki konu, iki ilişki, iki iş ilk bakışta çifte şansı anlatsa da zamanla bizi yoran bir süreç yaşamamıza neden olur.

Yay – İkizler – Balık değişkenliğin sembolizmini taşırlar. Bu üçlünün yarattığı kararsızlıkları, gel gitleri, heyecan dolu iniş çıkışları, hayal kırıklığını yaşamamak adına sonuncu değişken burç olan Başak’ın önerilerine kulak kabartmak doğru olur. Demek pratik zekayla konuları ele almalı, hizmet ruhundan ayrılmadan bütünü hayrına olacak şekilde faydalı çabalara yönelmeli, yapıcı eleştriden yararlanarak karşımızdakilerin kalbini kırmadan elele tutuşarak işbirlikçi tavır takınmalıyız.



Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı, iç dünyanızla barışık olduğunuz bir tutulma dönemi dilerim.





