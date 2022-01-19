5 yıl boyunca çektiği selfie'leri satarak milyoner oldu

BİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Gozali son 5 yıldır neredeyse her gün bilgisayarının önünde otururken ve ayakta dururken kendi fotoğrafını çekmişti. Öğrenci aslında mezuniyet gününde bin fotoğraftan oluşan hızlandırılmış bir video hazırlamayı amaçlıyordu.

Gozali o videoyu oluşturmayı başardı ve Youtube kanalında "5 yıl boyunca her gün kendi fotoğrafımı çektim" notuyla yayımladı.