50 Cent'e Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız

Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olan ünlüler kervanına katıldı. Ünlü rap’çinin yıldız açılışına başta Eminem olmak üzere pek çok ünlü isim destek verdi.
Eminem’in 50 Cent’i keşfeden isim olarak törene katılması beklenen bir durumdu. Bir yıldır kamera karşısına geçmeyen Eminem, uzun zaman sonra ilk fotoğrafını da vermiş oldu.
Eminem, yaptığı konuşmada, “2002’yi hatırlamıyorum ama Fifty’yi gördüğüm ilk an aklımda çok net. Odaya ik girdiğinde fark ettiğim şeylerden biri, görünüşüydü. Onun bir yıldız olacağını hissetmiştim. Kendini taşıması, kasılarak yürümesiyle bunu gösterdi” dedi.
50 Centi Eminem ve Dr. Dre'nin de yardımıyla yaptığı başarılı albümlerle dünyada albümleri en çok satan rap’çilerden biri oldu. Başarısına katkıda bulunan Dr. Dre de yıldız açılışında 50 Cent’e destek oldu.
Gerçek adı Curtis Jackson olan 50 Cent için hazırlanan yıldıza Curtis “50 Cent” Jackson ismi yazıldı.