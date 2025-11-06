50 ülkenin parasını dükkanında sergiliyor: Manisalı fotoğrafçının koleksiyon tutkusu

50 farklı ülkenin paralarından koleksiyon oluşturan Özkahraman, şu ifadeleri kullandı;

“Başlangıçta tam anlamıyla koleksiyon yapmak gibi bir amacım yoktu. Eski yıllarda berberlerde, terzilerde masa altlarında gördüğüm paralardan ilham aldım. Zamanla çevremdekiler de koleksiyona katkı vermeye başladı. Gelen müşteriler, 'Bu parayı bana babam harçlık olarak verirdi' diyerek eski günleri hatırlıyorlar. Koleksiyonumda Türk paraları ağırlıklı ama Filipinler, Polonya, Yugoslavya, Türkmenistan, İran, Avusturya ve Libya gibi ülkelerin paraları da var. Özellikle az basılan demir paralar daha değerli. Koleksiyonuma ilgisi en fazla olanlar da çocuklar.”