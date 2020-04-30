50. yaşına özel dünden bugüne Babil'in İrfan'ı Halit Ergenç

1970 yılında dünyaya gelen Halit Ergenç Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrıldı. Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi.
HALİT ERGENÇ - İRFAN
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.
2007-34.Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Binbir Gece
2009-Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Devrim Arabaları
2014-41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu-Muhteşem Yüzyıl
2017-5.Bilkent Tv Ödülleri-En İyi Erkek Drama Oyuncusu-Vatanım Sensin
11.GSÜ EN Ödülleri-En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu
6.Fashion Tv Moda Ödülleri-Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
2002
Kumsaldaki İzler
Zeybek Ateşi
Azad
Zerda Devran
2003
Baba
Esir Şehrin İnsanları
2004-Aliye
2006-Binbir Gece
2011-2014-Muhteşem Yüzyıl
2016-Ali ve Nino
2016-2018-Vatanım Sensin
2000-Ölümün El Yazısı
2004-Okul
2005
The Net 2.0
Babam ve Oğlum Özkan
2006
Tramvay Nezih
İlk Aşk