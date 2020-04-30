50. yaşına özel dünden bugüne Babil'in İrfan'ı Halit Ergenç

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'de ekonomi profesörü İrfan karakterine hayat veren usta oyuncu Halit Ergenç, bugün 50. doğum gününü kutluyor. İrfan sevgi dolu bir baba; idealist, zeki, vicdanlı ve karizmatik bir adam olsa da Halit Ergenç canlandırdığı karakterden çok daha fazlası. İşte 50. yaşına özel dünden bugüne Halit Ergenç....

1970 yılında dünyaya gelen Halit Ergenç Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrıldı. Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi.

BABİL FRAGMANI (TIKLA İZLE)

BABİL DİZİSİ

The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Şarkılar Susarsa gibi müzikallerde yer alan Ergenç, tiyatroda ise Bugün Git Yarın Gel, Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla kariyerine devam etti.
Televizyonda ise birçok önemli yapımda yer alan Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Sultan Süleyman karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.
2009 yılında rol arkadaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine giren Ergenç'in bu evlilikten Ali isimli bir çocuğu dünyaya gelirken ikinci bebeğine ise geri sayıma geçti.
Babil dizisinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun Instagram'da 800 bin takipçisi bulunuyor ancak Ergenç, sosyal medyayı sık kullanmıyor. Ergenç'in resmi hesaplarını sosyal medya ekibi yönetiyor.
Son olarak Vatanım Sensin dizisiyle ekranlarda boy gösteren Ergenç, Babil ile ekranlara dönüyor. Gerçek dizinin adını, "Hikayedeki şirketin adı. Çekimlerde dizinin kod adı Babil olarak başladı ve öyle devam etti" diyerek tanımlıyor.

ROLÜN TANIMI

HALİT ERGENÇ - İRFAN
Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.

ÖDÜLLERİ

2007-34.Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Binbir Gece

2009-Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Devrim Arabaları

2014-41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu-Muhteşem Yüzyıl

2017-5.Bilkent Tv Ödülleri-En İyi Erkek Drama Oyuncusu-Vatanım Sensin

11.GSÜ EN Ödülleri-En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu

6.Fashion Tv Moda Ödülleri-Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

YER ALDIĞI DİZİLER

1993-Beni Bul
1996-Tatlı Kaçıklar
1996-Kara Melek
1997-Böyle mi Olacaktı
1998-Gurbetçiler
2000-Hiç Yoktan Aşk
2001-Dedem, Gofret ve Ben

2002
Kumsaldaki İzler
Zeybek Ateşi
Azad
Zerda Devran
2003
Baba
Esir Şehrin İnsanları
2004-Aliye
2006-Binbir Gece
2011-2014-Muhteşem Yüzyıl
2016-Ali ve Nino
2016-2018-Vatanım Sensin

FİLMLERİ

2000-Ölümün El Yazısı
2004-Okul
2005
The Net 2.0
Babam ve Oğlum Özkan
2006
Tramvay Nezih
İlk Aşk

2008
Devrim Arabaları
Akşamdan Kalma Mehmet
2009-Acı Aşk
2010
Dersimiz Atatürk
Misafir
Akşamdan Kalma 2
2012-Akşamdan Kalma 3
2016-Ali ve Nino
2017-İstanbul Kırmızısı Orhan Şahin

BABİL İRFAN'IN İLK KARELERİ

BABİL FRAGMANI (TIKLA İZLE)

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