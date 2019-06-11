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50. yaşına özel dünden bugüne Peter Dinklage filmleri

1969 yılında New Jersey'de müzik ögretmeni bir anne ve sigorta satıcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Peter Dinklage, bugün (11.06.2019) doğum gününü kutluyor. Tyrion Lannister'ın canlandırdığı ve kariyerinde zirve yaptığı Game of Thrones dizisiyle En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 2 Emmy ödülü ve 1 Altın Küre'nin kazanan 1,35'lik devin 50 yıla sığdırdığı filmleri derledik...

  • 1

    Peter Dinklage ve Christina Kirk / Safe Men (1998)
  • 2

    Patricia Arquette ve Peter Dinklage / Human Nature (2001)
  • 3

    Peter Dinklage / The Station Agent (2003)
  • 4

    Patricia Arquette ve Peter Dinklage / Tiptoes (2003)
  • 5

    Peter Dinklage / Elf (2003)
  • 6

    Peter Dinklage ve Morgan Walsh / Surviving Eden (2004)
  • 7

    Elizabeth Banks ve Peter Dinklage / The Baxter (2005)
  • 8

    Peter Dinklage / Lassie (2005)
  • 9

    Peter Dinklage / Find Me Guilty (2006)
  • 10

    Peter Dinklage / Penelope (2006)
  • 11

    Peter Dinklage ve Matthew Macfadyen / Death at a Funeral (2007)
  • 12

    Peter Dinklage / Underdog (2007)
  • 13

    Peter Dinklage / The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
  • 14

    Peter Dinklage / Saint John of Las Vegas (2009)
  • 15

    Peter Dinklage / Death at a Funeral (2010)
  • 16

    Peter Dinklage / Pete Smalls Is Dead (2010)
  • 17

    Peter Dinklage / Game of Thrones (2011)
  • 18

    Peter Dinklage / A Little Bit of Heaven (2011)
  • 19

    Peter Dinklage / A Case of You (2013)
  • 20

    Peter Dinklage ve Ryan Kwanten / Knights of Badassdom (2013)
  • 21

    Peter Dinklage / X-Men: Days of Future Past (2014)
  • 22

    Peter Dinklage / The Angriest Man in Brooklyn (2014)
  • 23

    Peter Dinklage / Pixels (2015)
  • 24

    Peter Dinklage, Melissa McCarthy ve Ben Falcone / The Boss (2016)
  • 25

    Peter Dinklage / Rememory (2017)
  • 26

    Frances McDormand ve Peter Dinklage / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
  • 27

    Richard Gere, Peter Dinklage ve Walton Goggins in Three Christs (2017)
  • 28

    Peter Dinklage ve Elle Fanning / I Think We're Alone Now (2018)
  • 29

    Peter Dinklage / Avengers: Infinity War (2018)
  • 30

    Peter Dinklage / My Dinner with Hervé (2018)
  • 31

    Peter Dinklage in Game of Thrones (2019)

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