50. yaşına özel dünden bugüne Peter Dinklage filmleri
1969 yılında New Jersey'de müzik ögretmeni bir anne ve sigorta satıcısı bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Peter Dinklage, bugün (11.06.2019) doğum gününü kutluyor. Tyrion Lannister'ın canlandırdığı ve kariyerinde zirve yaptığı Game of Thrones dizisiyle En iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 2 Emmy ödülü ve 1 Altın Küre'nin kazanan 1,35'lik devin 50 yıla sığdırdığı filmleri derledik...
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1Peter Dinklage ve Christina Kirk / Safe Men (1998)
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2Patricia Arquette ve Peter Dinklage / Human Nature (2001)
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3Peter Dinklage / The Station Agent (2003)
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4Patricia Arquette ve Peter Dinklage / Tiptoes (2003)
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5Peter Dinklage / Elf (2003)
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6Peter Dinklage ve Morgan Walsh / Surviving Eden (2004)
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7Elizabeth Banks ve Peter Dinklage / The Baxter (2005)
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8Peter Dinklage / Lassie (2005)
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9Peter Dinklage / Find Me Guilty (2006)
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10Peter Dinklage / Penelope (2006)
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11Peter Dinklage ve Matthew Macfadyen / Death at a Funeral (2007)
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12Peter Dinklage / Underdog (2007)
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13Peter Dinklage / The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
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14Peter Dinklage / Saint John of Las Vegas (2009)
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15Peter Dinklage / Death at a Funeral (2010)
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16Peter Dinklage / Pete Smalls Is Dead (2010)
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17Peter Dinklage / Game of Thrones (2011)
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18Peter Dinklage / A Little Bit of Heaven (2011)
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19Peter Dinklage / A Case of You (2013)
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20Peter Dinklage ve Ryan Kwanten / Knights of Badassdom (2013)
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21Peter Dinklage / X-Men: Days of Future Past (2014)
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22Peter Dinklage / The Angriest Man in Brooklyn (2014)
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23Peter Dinklage / Pixels (2015)
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24Peter Dinklage, Melissa McCarthy ve Ben Falcone / The Boss (2016)
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25Peter Dinklage / Rememory (2017)
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26Frances McDormand ve Peter Dinklage / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017)
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27Richard Gere, Peter Dinklage ve Walton Goggins in Three Christs (2017)
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28Peter Dinklage ve Elle Fanning / I Think We're Alone Now (2018)
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29Peter Dinklage / Avengers: Infinity War (2018)
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30Peter Dinklage / My Dinner with Hervé (2018)
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Peter Dinklage in Game of Thrones (2019)