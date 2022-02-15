50 yaşında anne olan Naomi Campbell kızının yüzünü ilk kez gösterdi

"EVLAT EDİNMEDİM"

Ünlü model, kızıyla ilgili adı da dahil olmak üzere birçok ayrıntıyı gizlerken, bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu da akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Campbell ise Vogue dergisine verdiği yeni röportajda konuyla ilgili açıklama yaparak, “Evlat edinmedim. O benim kızım” dedi.