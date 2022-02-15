50 yaşında anne olan Naomi Campbell kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Haberler 15.02.2022 - 10:31 | Son Güncelleme : 15.02.2022 - 10:32
Bir döneme damga vuran 51 yaşındaki model Naomi Campbell, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak anne olduğunu duyurmuştu.
Bir kız bebek sahibi olan Campbell, bu sürpriz haberle herkesi şaşırtmıştı.
Ünlü model, kızıyla ilgili adı da dahil olmak üzere birçok ayrıntıyı gizlerken, bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu da akıllarda soru işareti bırakmıştı.
Campbell ise Vogue dergisine verdiği yeni röportajda konuyla ilgili açıklama yaparak, “Evlat edinmedim. O benim kızım” dedi.
90'lı yılların fırtına gibi esen ünlü modeli Campbell, kızıyla Vogue İngiltere dergisi için ilk kez objektif karşısına geçerek poz da verdi.
Campbell, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum" dedi.
Kızının neredeyse hiç ağlamadığını ve sürekli uyuduğunu söyleyen ünlü model, “El sallamaya başladı, devamlı gülüyor, hatta neredeyse konuşuyor. Sanırım emeklemeden yürüyecek. Şimdiden altı dişi çıktı bile” diye konuştu.
Öte yandan Campbell, kızını güçlü ve bağımsız bir kadın olarak yetiştireceğini de söyledi.
Campbell, yeni doğan bebeğini geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından ayaklarının fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan model, “Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" demişti.
Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu ise hala bilinmiyor.