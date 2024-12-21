50 yıllık araştırma ortaya çıkardı: Finansal başarının sırrı buymuş!

ÇOCUKLUKTA EQ GELİŞİMİ

Otago Üniversitesi öncülüğünde yürütülen bu çalışmada, çocukların duygusal zekası ve öz kontrol becerileri üç, beş, yedi, dokuz ve 11 yaşlarında değerlendirildi. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin gözlemleriyle yapılan bu değerlendirmeler, öz kontrolün yaşam boyu finansal başarı için güçlü bir gösterge olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, bir çocuğun duygularını anlaması, düzenlemesi ve uygun tepkiler verebilme becerisi ile yetişkinlikteki finansal istikrar arasında güçlü bir ilişki buldu.