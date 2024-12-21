50 yıllık araştırma ortaya çıkardı: Finansal başarının sırrı buymuş!
Yeni Zelanda’da yürütülen kapsamlı bir çalışma, finansal başarının en güçlü belirleyicisinin duygusal zeka ve öz kontrol olduğunu ortaya koydu. Bu beceriler, çocuklukta geliştirilerek yetişkinlikteki başarıyı doğrudan etkiliyor.
Yeni Zelanda’daki Dunedin kasabasında 50 yıl boyunca sürdürülen araştırma, finansal ve mesleki başarının akademik performanstan, profesyonel bağlantılardan veya iş ahlakından daha çok duygusal zeka (EQ) ile bağlantılı olduğunu gösterdi.