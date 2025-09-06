50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor

''KIYMETİNİ BİLENLER HALEN GELİYOR''

Dolum kolonyayı özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşların tercih ettiğini kaydeden Çakay, “Gençler özellikle hazır dolu kolonyalar alıyorlar ama belli bir yaşın üzerindekiler, şişesini alıp halen dolum kolonya almaya devam ediyor. Bu şekilde onlar için daha avantajlı oluyor fiyat açısından. Aslında bunun kıymetini bilenler halen geliyor diyebilirim. Beyaz zambak, kara gül, kokulu tütün, zambak, lavanta, hazal, karagül gibi hazır çeşitler var. Dolum olarak ise zambak, limon, tütün ve zeytin gibi kolonya çeşitleri satıyoruz. En çok giden ise limon kolonyası oluyor. Yani dört çeşit dolduruyoruz" diye konuştu.