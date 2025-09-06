50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor
Edirne’de Mehmet Çakay (79), 50 yıldan bu yana unutulmaya yüz tutmuş kolonyacılık mesleğini, 15 metrekarelik tuhafiye dükkanında yaşatmaya çalışıyor.
Kentte tarihi Ali Paşa Çarşısı’nda, yaklaşık 60 yıldan bu yana tuhafiyecilik yapan Mehmet Çakay, askere gidene kadar çırak olarak çalıştığı dükkanda 1970 yılında işin başına geçti. İlk başta deterjan ve benzeri ürünler satan, daha sonra ürün çeşitliliğine gidip 1975 yılında dolum kolonya satmaya başlayan Çakay, o günden bu güne bu işini sürdürüyor.