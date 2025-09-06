50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor

Edirne’de Mehmet Çakay (79), 50 yıldan bu yana unutulmaya yüz tutmuş kolonyacılık mesleğini, 15 metrekarelik tuhafiye dükkanında yaşatmaya çalışıyor.

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 1

Kentte tarihi Ali Paşa Çarşısı’nda, yaklaşık 60 yıldan bu yana tuhafiyecilik yapan Mehmet Çakay, askere gidene kadar çırak olarak çalıştığı dükkanda 1970 yılında işin başına geçti. İlk başta deterjan ve benzeri ürünler satan, daha sonra ürün çeşitliliğine gidip 1975 yılında dolum kolonya satmaya başlayan Çakay, o günden bu güne bu işini sürdürüyor. 

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 2

Piyasada çok sayıdaki parfümler ve market raflarındaki kolonyalara rağmen halen kolonyacılık mesleğini yapmaya devam eden Çakay, 15 metrekarelik dükkanında müşterilerini ağırlıyor.

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 3

''EN ÇOK ÇEŞİT BENDE VAR''

Dükkanında çok sayıda kolonya çeşidi olduğunu, bu mesleği 50 yıldır severek yaptığını söyleyen Çakay, şu ifadeleri kullandı:

“Aşağı yukarı 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. Senelerdir Edirne’de en çok çeşit bende var. Elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. 50 yıldır dolum kolonya işini yapıyorum. Dükkanda aslında çıraktım fakat 1966 yılında askere gittim. Dönüşte tekrar bu sefer dükkanda işin başına geçtim. İlk başta deterjan satıyorduk fakat o devir kapandı ve marketler açıldı. Biz de bu sefer çeşit olarak kolonyaya başladık 1975 yılında. O günden bu güne hiç bırakmadık.''

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 4

''KIYMETİNİ BİLENLER HALEN GELİYOR''

Dolum kolonyayı özellikle belli bir yaşın üzerindeki vatandaşların tercih ettiğini kaydeden Çakay, “Gençler özellikle hazır dolu kolonyalar alıyorlar ama belli bir yaşın üzerindekiler, şişesini alıp halen dolum kolonya almaya devam ediyor. Bu şekilde onlar için daha avantajlı oluyor fiyat açısından. Aslında bunun kıymetini bilenler halen geliyor diyebilirim. Beyaz zambak, kara gül, kokulu tütün, zambak, lavanta, hazal, karagül gibi hazır çeşitler var. Dolum olarak ise zambak, limon, tütün ve zeytin gibi kolonya çeşitleri satıyoruz. En çok giden ise limon kolonyası oluyor. Yani dört çeşit dolduruyoruz" diye konuştu.

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 5

''ESKİDEN KAMYONLARLA GETİRİYORDUK''

Eskiye nazaran iş hacminin azaldığını anlatan Çakay, “Edirne'de dolum kolonya olarak benden başka bu işi yapan yok. Buraya gelenler dolum şişelerini görünce tabii şaşırıyorlar. Satışlar eskiye nazaran düşük. Geçmiş yıllarda kamyonlar ile getiriyorduk. Şimdi ise 2-3 koli anca getiriyorum. Fiyatlar da arttığı için eskisi kadar talep olmuyor. Eskiden 20-30 liraya sattığımız kolonya şimdi 100 liraya ulaştı" diye konuştu.

50 yıllık kolonyacı, 15 metrekarelik dükkanında mesleğini yaşatıyor - 6

Bazı vatandaşların ise parfümlerin pahalı olmasından dolayı kolonyayı tercih ettiğini dile getiren Çakay, “Eskiden sadece limon kolonyası alınıyordu. Artık birçok çeşit kolonya var. Bunlara yetişmek mümkün değil, en çok gidenlerden 6-7 çeşit getiriyorum. Parfümler pahalı olunca çoğu insanımız kokulu kolonyaları tercih ediyor. Bu anlamda en çok giden kolonya çeşidi karagül, zambak, hazal gibi çeşitler parfüm yerine bunları alıyorlar. Ben kendim de şahsen parfüm yerine kolonya kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

