500'den fazla kişiye soruldu. İlk buluşmadan sonra ne zaman mesaj atılmalı?

Profesör David Loschelder, ''How I Met Your Mother adlı televizyon dizisindeki Barney Stinson karakteri, randevudan sonra birini aramak için üç gün beklenmesi gerektiğini söylüyordu. Biz bu sürenin doğru olup olmadığını anlamak için bazı gözlemler yaptık'' dedi.

Dr. Lars Teichmann ise ‘’Ayrıldıktan hemen sonra mesaj atmak, aranızda güçlü bir kimya olduğunu gösterebilir ancak yine de ilk iletişimin ertesi sabah kurulmasını öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Buluşmadan birkaç gün sonra mesaj atanlar ise karşı tarafta, güvenilmez ve tutarsız bir izlenim bıraktı.