500'den fazla kişiye soruldu. İlk buluşmadan sonra ne zaman mesaj atılmalı?
10.02.2026 15:15
Son Güncelleme: 10.02.2026 16:16
Öznur Doğan
Modern flört dünyasının en büyük sorularından biri, ilk buluşmanın ardından ilk mesajın ne zaman atılması gerektiği. Yeni bir bilimsel araştırma bu soruyu yanıtladı.
Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayınlanan güncel bir analizde, 543 kişiye romantik ilişkilere dair bazı sorular yöneltildi. Katılımcıların büyük bir kısmı Birleşik Krallık'tan olup yaşları 18 ile 79 arasında değişiyordu.
Araştırmada, buluşmadan sonra ilk mesajın ertesi sabah gönderilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Yani eğer birinden gerçekten hoşlandıysanız, buluşmanın hemen ardından iletişim kurmak sanıldığı kadar doğru olmayabilir.
Birçok kişi, buluşmadan sonra aynı gün mesaj atmanın daha romantik ve özenli göründüğünü düşünüyor ancak bu, karşı tarafın ilişkiye başlama isteğini azaltabiliyor. Ayrıca mesajı atan kişinin ilgiye muhtaç bir profil çizmesine de yol açıyor.
Profesör David Loschelder, ''How I Met Your Mother adlı televizyon dizisindeki Barney Stinson karakteri, randevudan sonra birini aramak için üç gün beklenmesi gerektiğini söylüyordu. Biz bu sürenin doğru olup olmadığını anlamak için bazı gözlemler yaptık'' dedi.
Dr. Lars Teichmann ise ‘’Ayrıldıktan hemen sonra mesaj atmak, aranızda güçlü bir kimya olduğunu gösterebilir ancak yine de ilk iletişimin ertesi sabah kurulmasını öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.
Buluşmadan birkaç gün sonra mesaj atanlar ise karşı tarafta, güvenilmez ve tutarsız bir izlenim bıraktı.