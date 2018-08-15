NTV

52 yaşındaki Halle Berry’nin 25 yaşında görünme sırrı

ntv.com.tr

Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, 52 yaşında olmasına rağmne 25 yaşında göstermesinin sırrını Instagram fotoğraflarıyla açıklıyor.

  • 1

    Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, dün 52 yaşına girdi. Sadece 25 yaşında gösteren Berry, fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu.

  • 2

    Instagram’da 3,1 milyon takipçisi olan Berry, pek çok kişiye ilham veren yoga ve fitness fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

  • 3

    Ünlü oyuncu, “Fitness Friday” (Spor Cuması) etiketiyle yoga pozlarını, fitness hareketlerini, boks ve meditasyon anlarını yayınlıyor.

  • 4

    İşte, “Sağlıklı olmak gerçek güzellikle ilgili her şeyi içeriyor” diyen Berry’nin güzelliğini borçlu olduğu spor yapma anları...
  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin