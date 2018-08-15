52 yaşındaki Halle Berry’nin 25 yaşında görünme sırrı
ntv.com.tr
Hollywood’un ünlü oyuncusu Halle Berry, 52 yaşında olmasına rağmne 25 yaşında göstermesinin sırrını Instagram fotoğraflarıyla açıklıyor.
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Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry, dün 52 yaşına girdi. Sadece 25 yaşında gösteren Berry, fit vücudunu ve genç kalan cildini yoga ve fitness yapmasına borçlu.
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Instagram’da 3,1 milyon takipçisi olan Berry, pek çok kişiye ilham veren yoga ve fitness fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.
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Ünlü oyuncu, “Fitness Friday” (Spor Cuması) etiketiyle yoga pozlarını, fitness hareketlerini, boks ve meditasyon anlarını yayınlıyor.
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4İşte, “Sağlıklı olmak gerçek güzellikle ilgili her şeyi içeriyor” diyen Berry’nin güzelliğini borçlu olduğu spor yapma anları...
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