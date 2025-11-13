52 yıllık mesleğinde yetiştirecek çırak bulamıyor: ''Bu işte eskisi gibi para yok''
13.11.2025 14:26
İHA
Kütahya'da yarım asrı aşkın süredir terzilik yapan 67 yaşındaki Himmet Kalkan, mesleğin giderek yok olmaya başladığını söyledi.
Himmet Kalkan, geçmişte atölyelerde birden fazla ustanın birlikte çalıştığını belirterek "Şimdi o işler bitti. Yeni yetişen yok, yetiştirmek de zor" ifadelerini kullandı.
Mesleğe olan ilginin azalmasının nedenini eğitim sistemindeki değişimlere bağlayan Kalkan, "Eskiden ilkokuldan çıkan çocuklar mesleğe yönelirdi. Şimdi okullar uzadı, mesleğe yönelen kalmadı. Bir de bu işte eskisi gibi para yok" dedi.
1981 yılından beri aynı adreste, aynı makinelerle çalıştığını dile getiren usta terzi, 50 yıla yaklaşan dikiş makinelerini adeta birer hatıra gibi sakladığını söyledi.