52 yıllık mesleğinde yetiştirecek çırak bulamıyor: ''Bu işte eskisi gibi para yok''

Mesleğe olan ilginin azalmasının nedenini eğitim sistemindeki değişimlere bağlayan Kalkan, "Eskiden ilkokuldan çıkan çocuklar mesleğe yönelirdi. Şimdi okullar uzadı, mesleğe yönelen kalmadı. Bir de bu işte eskisi gibi para yok" dedi.