53 yaşındaki adam 33 yıldır figür biriktirdi: Hobisini çocuklarına miras bırakacak
Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş 33 yıldır biriktirdiği ve imal ettiği belirli ölçeklerde olan bin figürlerle evinin bir odasını küçük bir şehre dönüştürdü. Küçük bir Eskişehir dizayn eden Çantaş, hobisini çocuklarına miras bırakmak istiyor.
Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Hakan Çantaş 33 yıldır maket koleksiyonu ile uğraşıyor. Yaklaşık bin parça farklı ölçeklerde minyatüre sahip olan Çantaş, kentteki Kalabak su kamyonundan, Eskişehir Büyükşehir ekmek büfesine kadar birçok objeyi tasarlayarak koleksiyonunda konumlandırıyor.