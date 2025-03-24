53 yaşındaki adam 33 yıldır figür biriktirdi: Hobisini çocuklarına miras bırakacak

Burası benim hayal dünyam olduğu için satmayı hiç düşünmedim, çok teklif oldu. Geçen yaz İzmir'de birisi bir AVM kurmayı düşündüğü için bir proje getirdi. Yaklaşık 12- 13 parçalık bir çalışma olacaktı. Anlaşamadık ve satmadım. Benim maddi, bir beklentim olmadığı için sorun olmadı. Burası benim için gerçekten çok önemli. Hayalimdeki bir şehir esasında, burada patron da, belediye başkanı da, polis de, itfaiyeci de benim. İstediğim figürü istediğim şekilden hareket ettirip, küçük bir dünyada hayallerimi gerçekleştiriyorum."