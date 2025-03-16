55 kilo obez Duman spor ve pilates ile zayıflatılıyor: Kalp problemi ve yürüme güçlüğü yaşıyor
Aşırı kilo nedeniyle hareket etmekte zorlanan 55 kiloluk Duman isimli köpek, özel bir spor programı ile sağlığına kavuşturuluyor. Veterinerler ve hayvan eğitmenleri tarafından hazırlanan program kapsamında Duman, pilates ve çeşitli egzersizlerle kilo veriyor.
KALP PROBLEMİ VE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ YAŞIYOR
Sokakta fazla beslenerek aşırı kilo alan Duman, yaşına bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri yaşamaya başladı. Kalp rahatsızlığı, bel fıtığı ve yürüme güçlüğü çeken Duman, uzmanların kontrolü altında özel bir tedavi sürecine alındı.