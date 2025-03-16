55 kilo obez Duman spor ve pilates ile zayıflatılıyor: Kalp problemi ve yürüme güçlüğü yaşıyor

Duman köpeğin sağlık durumuyla ilgili konuşan Veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli, Duman'ın yaklaşık 10 ila 15 kilo vermesi gerektiğini söyledi. Denli, "Duman, kliniğimize getirildiğinde 56 kiloydu. Şu an bir kilo verdi ve hedefimiz 40-45 kiloya düşmesini sağlamak. Ancak tamamen vücut yapısına göre karar vereceğiz. İlk olarak kalp rahatsızlığına yönelik destekleyici tedaviye başladık. Şimdi ise pilates, pasif jimnastik ve egzersiz süreçlerini uyguluyoruz."





