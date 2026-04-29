55 yaşındaki astrolog Nuray Sayarı ikiz bebeklere hamile
29.04.2026 09:25
NTV - Haber Merkezi
Ünlü astrolog Nuray Sayarı, ikiz bebek beklediğini duyurdu.
Astrolog Nuray Sayarı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi verdi.
Geçen sene ikinci kez evlenen ve düğünü ve kına organizasyonu çok konuşulan 55 yaşındaki ünlü astrolog, ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.
"SONSUZ ŞÜKÜRLER OLSUN"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile güzel haberi takipçilerine duyuran Sayarı, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün." ifadelerini kullandı.
GEÇEN SENE EVLENMİŞTİ
15 Ağustos 2025'te hayatını Ahmet Destan ile birleştiren Nuray Sayarı'nın düğünü ve iddialı gelinliği sosyal medyada çok konuşulmuştu.