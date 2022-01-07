58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak

Haberler 07.01.2022 - 13:37
Geçen yıl Japon Riko Shibata ile beşinci evliliğini yapan Nicolas Cage, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.
Çiftin sözcüsü Hollywood yıldızının 58. doğum gününde bir süredir kulislerde dolaşan bebek haberini doğruladı.
People dergisine konuşan sözcü "Müstakbel anne ve baba çok mutlu" diye konuştu.
Bu doğacak bebek 31 yaşındaki Shibata'nın ilk, 58 yaşındaki Cage'in ise üçüncü çocuğu olacak. Nicolas Cage'in Christina Fulton ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşında Weston adında bir oğlu bulunuyor.
Aktörün, eski eşlerinden biri olan Alice Kim ile evliliğinden de 16 yaşında Kal- El Coppola adında bir oğlu daha var. Yeni dünyaya gelecek bebeğin, büyük ağabeyi ile arasındaki yaş farkı tam 31 yıl olacak.