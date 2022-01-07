58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak

Hollywood'un en sık evlenip boşanan isimlerinden biri olan Nicolas Cage tekrar baba olmaya hazırlanıyor. Geçen yıl evlenen oyuncu ile 35 yaş küçük eşi Riko Shibata ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

Haberler 07.01.2022 - 13:37

58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 1

Geçen yıl Japon Riko Shibata ile beşinci evliliğini yapan Nicolas Cage, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.




58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 2

Çiftin sözcüsü Hollywood yıldızının 58. doğum gününde bir süredir kulislerde dolaşan bebek haberini doğruladı.

58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 3

People dergisine konuşan sözcü "Müstakbel anne ve baba çok mutlu" diye konuştu.

58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 4

Bu doğacak bebek 31 yaşındaki Shibata'nın ilk, 58 yaşındaki Cage'in ise üçüncü çocuğu olacak. Nicolas Cage'in Christina Fulton ile ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşında Weston adında bir oğlu bulunuyor.

58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 5

Aktörün, eski eşlerinden biri olan Alice Kim ile evliliğinden de 16 yaşında Kal- El Coppola adında bir oğlu daha var. Yeni dünyaya gelecek bebeğin, büyük ağabeyi ile arasındaki yaş farkı tam 31 yıl olacak.

58. doğum gününü kutlayan Nicolas Cage üçüncü kez baba olacak - 6

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