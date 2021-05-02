58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo zayıflayıp 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu açtı ve mayolu pozunu sosyal medyada paylaştı.

02.05.2021 - 13:21 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 13:26

58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 1
Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 2
2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 3
110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan yeni görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 4
2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve Müde küçültme ameliyatı sonrasında sıkı diyet uygulayan Bozoğlu, tatil sezonunu açtı.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 5
Bozoğlu, son olarak mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 6
Ünlü oyuncunun pozuna binlerce beğeni yağdı.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 7
Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" demişti.
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 8
İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kilo vermeden önceki hali...
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 9
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 10
58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım - 11

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