58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo zayıflayıp 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu açtı ve mayolu pozunu sosyal medyada paylaştı. Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerinde kilolu haliyle hatırlanan Yeşim Ceren Bozoğlu, verdiği kilolar ve yeni imajıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016'da geçirdiği mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulmayı başaran 46 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekiyor. 110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan yeni görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve Müde küçültme ameliyatı sonrasında sıkı diyet uygulayan Bozoğlu, tatil sezonunu açtı. Bozoğlu, son olarak mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti. Ünlü oyuncunun pozuna binlerce beğeni yağdı. Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" demişti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun kilo vermeden önceki hali...