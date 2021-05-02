58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan mayolu paylaşım

110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu, eski halinden eser kalmayan yeni görünümüyle bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

Bozoğlu, "Kiloların bir kısmını canlandırdığım rol için almıştım. Sonra sağlığım bozuldu, vermekte zorlandım. Bir daha kimse bana rol için kilo aldıramaz" demişti.