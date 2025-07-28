59 yıllık mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor: ''Rüyamda bile bu işi yapıyorum''
Giresun'un Dereli ilçesinde 59 yıldır terzilik yapan Mehmet Zenk, mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.
Dereli ilçesinde yaşayan Zenk, 1966 yılında çırak olarak mesleğine adım attı.
İlçenin en eski esnaflarından olan Zenk, çalışma azmi ve ustalığıyla yıllar içerisinde insanların beğenisini kazandı.
Yarım asırdan fazla zamanı geride bıraktığı mesleğinde aynı titizlikle çalışan Zenk'in, gelişen teknolojiye rağmen ustalığını yansıttığı takım elbiselere olan ilgi halen devam ediyor.
Zenk, aynı zamanda mesleğin inceliklerini öğrettiği oğlu Mehmet Zenk ile 37 yıldır da aynı iş yerinde makas sallıyor.