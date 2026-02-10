6 ayda 63 kilo verdi. Her gün yediği tek besin iğne ipliğe çevirmiş

Fazla kilolarından şikayetçi olan Holly Barron, şimdi 73 kilo. Peki kilo vermesinin sırrı ne?

Barron "Ben her zaman kiloluydum ve ne yaparsam yapayım kilo vermekte zorlanıyordu. Fazla kilolarım okulda ve günlük hayatımda zorbalığa maruz kalmama yol açtı. Okulu bitirdiğimde bana diyabet ve PCOS teşhisi konmuştu" diyor ve zayıflama sürecinde her gün tükettiği bu besine dikkat çekiyor

Holly Barron, kilo verebilmesinin nedenini beslenme düzenini tamamen değiştirmesine bağlıyor. Barron, "Her gün tavuk salatası yedim ve hayatım değişti" diyor. Ayrıca yaptırdığı bir iğnenin de kilo vermesine yardımcı olduğunun altını çiziyor.

"Kahvaltımı öğle saatlerinde yapacağım. Akşam yemeğinde ise tavuk salatası yiyeceğim. Tam yağlı mayonez kullanıyorum ama sadece 15 gram, çünkü her gramındaki karbonhidrat ve şeker miktarını takip ediyorum."