6 ayda 63 kilo verdi. Her gün yediği tek besin iğne ipliğe çevirmiş
10.02.2026 12:26
Son Güncelleme: 10.02.2026 12:43
İngiltere'de yaşayan 22 yaşındaki Holly Barron, altı ayda 63 kilo verdi. Genç kadın kilo vermesine yardımcı olan yaşam tarzı değişikliğini açıkladı ve her gün tükettiği besine dikkat çekti.
İngiltere Manchester'da yaşayan 22 yaşındaki Barron, 136 kiloydu. Hızlı kilo alan genç kadın artık bu durumundan şikayetçiydi ve kilo vermek için harekete geçti.
Genç kadın hızlı kilo alımını vücuttaki yüksek insülin seviyeleriyle ilişkili yaygın bir hormonal bozukluk olan polikistik over sendromuna (PCOS) bağlıyordu. Çünkü kendisine 20 yaşında tip 2 diyabet teşhisi konulmuştu. Uzmanlara göre bu hastalık genellikle obezite ve hareketsizlik gibi yaşam tarzı faktörlerinden kaynaklanıyor.
Fazla kilolarından şikayetçi olan Holly Barron, şimdi 73 kilo. Peki kilo vermesinin sırrı ne?
Barron "Ben her zaman kiloluydum ve ne yaparsam yapayım kilo vermekte zorlanıyordu. Fazla kilolarım okulda ve günlük hayatımda zorbalığa maruz kalmama yol açtı. Okulu bitirdiğimde bana diyabet ve PCOS teşhisi konmuştu" diyor ve zayıflama sürecinde her gün tükettiği bu besine dikkat çekiyor
Holly Barron, kilo verebilmesinin nedenini beslenme düzenini tamamen değiştirmesine bağlıyor. Barron, "Her gün tavuk salatası yedim ve hayatım değişti" diyor. Ayrıca yaptırdığı bir iğnenin de kilo vermesine yardımcı olduğunun altını çiziyor.
"Kahvaltımı öğle saatlerinde yapacağım. Akşam yemeğinde ise tavuk salatası yiyeceğim. Tam yağlı mayonez kullanıyorum ama sadece 15 gram, çünkü her gramındaki karbonhidrat ve şeker miktarını takip ediyorum."
TAVUKLU SALATA YEMEK FAYDALI MI?
Tavuklu salata diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yağsız protein açısından oldukça zengin olan tavuk salatası yüksek besin değeriyle de oldukça sağlıklı. Proteini lifle birleştiğinde kilo verme süreçlerinde güçlü bir ikili oluyor. Tavuklu salata içerdiği bileşenlere bağlı olarak iyi bir vitamin ve mineral kaynağı. Ancak her gün tavuklu salata yemenin sağlığa faydaları olduğu kadar zararı da olabilir. Bu nedenle bir uzmana danışmakta fayda var.
TAVUKLU SALATA NASIL YAPILIR?
Evde basit bir tavuk salatası hazırlamak oldukça kolay. İhtiyacınız olan malzemeler bir adet tavuk göğsü, salatalık, domates ve tercihinize göre bol yeşillik.
Tavuğu küçük küçük dilimleyip yağsız ve tuzsuz olarak pişirin dilerseniz haşlaya da bilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz yeşillikler harmanlayarak zeytinyağı, limon ve tuz ekleyerek tüketebilirsiniz.
ADIM ADIM SAĞLIKLI KİLO VERMENİN YOLLAR
Sağlıklı kilo vermek ya da ideal kilonuzu korumak istiyorsanız işe günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek başlayabilirsiniz. Sağlıklı kilo vermede en önemli adımlardan biri beslenme ve düzenli hareket.
SAĞLIKLI BESLENME VE SU TÜKETİMİ
Protein, lif ve sağlıklı yağlar, mevsime göre sebzeler ve meyveler, tam tahıllar sağlıklı bir beslenme planı oluşturmanızda size yardımcı olabilir. Kilo verebilmek için şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanız sağlıklı karbonhidratlar tüketmeniz gerekir. Yediğiniz yemeklerin miktarını küçültmek, kalori alımını doğal bir şekilde azaltabilir. Tabaklarınızı daha küçük tutarak porsiyonları kontrol altına alabilirsiniz.
Yeterli su içmek, hem tokluk hissi sağlar hem de metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca, su vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olur.
DÜZENLİ EGZERSİZ
Gün içerisinde aldığınız kalorileri sağlıklı bir şekilde yakmak için hareket etmeniz şart. Yürüyüş, koşu, bisiklet ya da ağırlık sporları kilo vermenizi destekler.
İSTİKRARLI KİLO KAYBI
Hızlı kilo kaybı, uzun vadede sağlıksız olabilir ve vücudun temel besin öğelerine olan ihtiyacını karşılamayabilir. Haftada 0.5-1 kg arasında bir kayıp ideal bir hedeftir.
UYKU DÜZENİ
Enerjinizi korumak ve verimli bir gün geçirmek için belirli bir uyku düzeni özellikle de gece uykusu şart. Her gece 7-9 saat uyumak kilo vermenize yardımcı olur.
ÖNEMLİ! Kilo vermek istiyorsanız mutlaka diyet listenizi kişiselleştirin. Diyet listelerinin kişiye özel olduğunu unutmayın ve mutlaka bir beslenme uzmanına danışın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.