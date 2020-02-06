6. Geleneksel Kadın Adayları Kutlama Oscar Yemeği buluşması

Oscar'a aday gösterilen kadınlar tasarımcı Diane von Furstenberg'in ev sahipliğinde bu yıl düzenlenen 6. Geleneksel Kadın Adayları Kutlama Oscar Yemeği'nde bir araya geldi.

Los Angeles’taki Akademi Sinema Müzesi her yıl Oscar’ın kadın adaylarını onurlandırmak için öğle yemeği buluşması düzenliyor. Tasarımcı Diane von Furstenberg'in ev sahipliğinde bu yıl düzenlenen 6. Geleneksel Kadın Adayları Kutlama Oscar Yemeği dün Beverly Hills’te yapıldı.

(Fotoğraftakiler: Diane von Furstenberg, Laura Dern ve Amy Pascal)

Etkinliğin sunuculuğun 36 yaşındaki oyuncu Tessa Thompson yaptı.

Aralarında Marriage Story filmi oyuncusu Laura Dern, Little Women filminin yıldızı Greta Gerwig ve şarkı yazarı Diane Warren gibi isimlerin olduğu kadın Oscar adayları onurlandırıldı.

İşte Oscar yemeğine katılan isimler...

Miranda Kerr
Andie MacDowell
Greta Gerwig
Chiara Ferragni
Elizabeth Chambers
Zoe de Givenchy
Lora Kennedy, Irena Medavoy, Zoe de Givenchy ve Elizabeth Chambers

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