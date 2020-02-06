6. Geleneksel Kadın Adayları Kutlama Oscar Yemeği buluşması

Los Angeles’taki Akademi Sinema Müzesi her yıl Oscar’ın kadın adaylarını onurlandırmak için öğle yemeği buluşması düzenliyor. Tasarımcı Diane von Furstenberg'in ev sahipliğinde bu yıl düzenlenen 6. Geleneksel Kadın Adayları Kutlama Oscar Yemeği dün Beverly Hills’te yapıldı.

(Fotoğraftakiler: Diane von Furstenberg, Laura Dern ve Amy Pascal)