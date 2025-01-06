6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi

Jimmy Cragg'in şikayetleri, 2023 yılının Kasım ayında başladı. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler sonrası, ailesi Jimmy'yi pratisyen hekime götürdü ancak doktorlar, küçük çocuğun grip olduğunu ve bademciklerinin şiştiğini öne sürdü.

Durumun ciddiyetinden şüphelenen aile, Jimmy'yi daha sonra büyük bir hastaneye götürdü. Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda, talihsiz çocuğun lösemi olduğu ortaya çıktı.

Haftada 1 kez kemoterapi alan Jimmy'nin tedavi süreçleri, hala devam ediyor. Ailenin tedavi masraflarını karşılayabilmesi için bağış kampanyaları düzenleniyor.