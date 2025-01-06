6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi
6 yaşındaki Jimmy Cragg'e, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler nedeniyle grip teşhisi konuldu ancak yapılan detaylı taramalar sonucucunda talihsiz çocuğun, lösemi olduğu belirlendi. Jimmy Cragg'in annesi Wendy Cragg, oğlunun boyun ve kasık bölgesindeki şişliklerin, kanserin habercisi olduğunu söyledi.
İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Jimmy Cragg, günler süren boğaz ağrısı ve öksürük belirtileri nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar, ilk etapta küçük çocuğun grip olduğunu ve buna bağlı olarak bademciklerinin şiştiğini düşündü ancak yapılan testler sonucunda, talihsiz çocuğun lösemi olduğu ortaya çıktı.