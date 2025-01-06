6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi

6 yaşındaki Jimmy Cragg'e, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler nedeniyle grip teşhisi konuldu ancak yapılan detaylı taramalar sonucucunda talihsiz çocuğun, lösemi olduğu belirlendi. Jimmy Cragg'in annesi Wendy Cragg, oğlunun boyun ve kasık bölgesindeki şişliklerin, kanserin habercisi olduğunu söyledi.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 1

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki Jimmy Cragg, günler süren boğaz ağrısı ve öksürük belirtileri nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar, ilk etapta küçük çocuğun grip olduğunu ve buna bağlı olarak bademciklerinin şiştiğini düşündü ancak yapılan testler sonucunda, talihsiz çocuğun lösemi olduğu ortaya çıktı.

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6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 2

Cragg'in sağlık görevlisi olan annesi Wendy Cragg, ebeveyleri löseminin sinsi belirtilerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Wendy Cragg, çocuğunun boynundaki ve kasıklarındaki şişmiş lenf bezlerinin, kanser belirtisi olduğunu söyledi. 

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 3

Jimmy Cragg'in şikayetleri, 2023 yılının Kasım ayında başladı. Öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtiler sonrası, ailesi Jimmy'yi pratisyen hekime götürdü ancak doktorlar, küçük çocuğun grip olduğunu ve bademciklerinin şiştiğini öne sürdü.

Durumun ciddiyetinden şüphelenen aile, Jimmy'yi daha sonra büyük bir hastaneye götürdü. Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda, talihsiz çocuğun lösemi olduğu ortaya çıktı.

Haftada 1 kez kemoterapi alan Jimmy'nin tedavi süreçleri, hala devam ediyor. Ailenin tedavi masraflarını karşılayabilmesi için bağış kampanyaları düzenleniyor.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 4

LÖSEMİ NEDİR?

Lösemi, kan ve kemik iliğini etkileyen bir kanser türüdür. Vücutta anormal şekilde çoğalan beyaz kan hücreleri nedeniyle normal kan hücrelerinin üretimi engellenir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kanamaların artmasına ve oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliği nedeniyle yorgunluk gibi sorunlara yol açar. Lösemi, akut veya kronik olabilir; akut lösemi hızlı bir şekilde ilerlerken, kronik lösemi daha yavaş bir seyir izler.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 5

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler arasında aşırı yorgunluk, zayıflık, soluk cilt, sık enfeksiyonlar, kolay morarma veya kanama, kemik ve eklem ağrıları, ateş ve gece terlemeleri yer alır. Ayrıca lenf bezlerinde şişlik ve karın ağrısı gibi belirtiler de görülebilir. Löseminin tipine bağlı olarak, belirtiler farklılık gösterebilir.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 6

Nedenler kesin olmamakla birlikte, bazı genetik faktörler, çevresel etmenler (örneğin, radyasyon, kimyasal maddelere maruz kalma), viral enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemiyle ilgili bozukluklar lösemi riskini artırabilir.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 7

LÖSEMİ TANISI NASIL KONUR?

Lösemi tanısı, genellikle kan testleri ve kemik iliği biyopsisiyle konur. Kan testlerinde beyaz kan hücrelerinin anormal seviyelerde olması ve kemik iliği biyopsisinde lösemi hücrelerinin varlığı tanıyı doğrular.

6 yaşındaki çocuğu grip sandılar ama lösemi olduğu ortaya çıktı: Boynundaki belirti her şeyi ele verdi - 8

Erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini iyileştirebilir ve tedaviye yanıt şansını artırabilir. Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği nakli ve bazı hedefe yönelik tedaviler bulunur.

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