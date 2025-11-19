6 yıldır konser vermiyordu, Tarkan biletleri 40 dakikada bitti
19.11.2025 18:59
Son Güncelleme: 19.11.2025 19:17
NTV - Haber Merkezi
Uzun bir aranın ardından İstanbul'da konserler vermeye hazırlanan Tarkan'ın biletleri satışa çıkar çıkmaz bitti. Bilet sitesi çöktü. Hayranları yeni konser tarihlerini bekliyor.
Ünlü şarkıcı Tarkan, Türkiye'de sahnelere dönüyor. Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı ünlü isim, İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacağı, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu.
40 DAKİKADA TÜKENDİ
Satışa çıkan biletler 40 dakikada tükendi.
4 gün sürecek konser serisi için biletlerin satıldığı sitede, yoğunluk olmaması adına sıra numarası verilmeye başlandı.
İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ
Bu önleme rağmen Tarkan hayranları bir anda siteye hücum edince internet sitesi çöktü. Binlerce kişi bilet alamadı.
Bilet almaya çalışanlar sistemde önlerinde 120 binden fazla kişinin olduğunu gördü.
Dakikalar içinde 4 günlük biletler tükendi, site mevcut günler için bilet kalmadığını duyurdu.
Bilet fiyatlarının ise 7.000 TL ile 32.000 TL arasında değişiklik gösterdiği görüldü.