60 bin arıyı kafasında tuttu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Ödüllü arıcı olan babası Sajayakumar sayesinde arılarla tanıştığını belirten Nature M.S. 7 yaşından bu yana arkadaşlarını etkilemek için arıların kafasını ve kollarında gezinmelerine izin veriyor. Henüz çocukken bir kraliçe arıyı avucunun içine alan Nature, diğer arıların kraliçeyi korumak için koluna konmaya başladıklarını, daha sonra ise tüm kolunu kapladıklarını belirtti. Nature, “Bir sonraki gün kraliçe arıyı başıma koydum. Kısa bir süre içerisinde arılar tüm kafamı kapladı” dedi.