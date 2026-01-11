60 yıldır mesleğini sürdürüyor. Fabrikalara ve makinelere karşı direniyor

Dükkanının sadece bir iş yeri değil hafıza oldupunu vurgulayan Yüksektepe, eski dönemlerde eşyaların kıymetli olduğunu tüketim kültürünün etkili olmadığından bahsetti. "Eskiden ayakkabı kıymetliydi, insan emeği kutsaldı. Şimdikiler bir yeri sökülünce çöpe atıyor. Biz sadece deri dikmiyoruz, biz hatıraları yaşatıyoruz" dedi.

ÇIRAK YETİŞMİYOR

60 yıllık usta mesleğinin geleceği hakkında endişeye kapılmış durumda. Ucuz ve kalitesiz malzemelerden üretilen ayakkabıların tamir edilmek yerine yenisiyle değiştirilmesinin zanaatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Yüksektepe, kendisinden sonra dükkanın kapanacak olmasının hüznünü yaşadığını söyledi.