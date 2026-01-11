60 yıldır mesleğini sürdürüyor. Fabrikalara ve makinelere karşı direniyor
İzmir'de yaşayan Harun Yüksektepe, çırak olarak girdiği dükkanda 60 yıldır tekonoloji ve seri üretime direniyor.
60 YILDIR AYAKKABI TAMİR EDİYOR
İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki zanaatkar ayakkabı ustası Harun Yüksektep, 16 yaşında çırak olarak başladığı işini 60 yıldır büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yüksektepe, gelişen teknoloji ve fabrikasyon üretime karşı el emeğiyle direnerek mesleğini icra etmeye devam ediyor. Yüksektepe, hızlı tüketim alışkanlıkları nedeniyle "at-al" kültürünün yaygınlaştığı günümüzde ayakkabıları tamir ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.
HATIRALARI YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR
Dükkanının sadece bir iş yeri değil hafıza oldupunu vurgulayan Yüksektepe, eski dönemlerde eşyaların kıymetli olduğunu tüketim kültürünün etkili olmadığından bahsetti. "Eskiden ayakkabı kıymetliydi, insan emeği kutsaldı. Şimdikiler bir yeri sökülünce çöpe atıyor. Biz sadece deri dikmiyoruz, biz hatıraları yaşatıyoruz" dedi.
ÇIRAK YETİŞMİYOR
60 yıllık usta mesleğinin geleceği hakkında endişeye kapılmış durumda. Ucuz ve kalitesiz malzemelerden üretilen ayakkabıların tamir edilmek yerine yenisiyle değiştirilmesinin zanaatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Yüksektepe, kendisinden sonra dükkanın kapanacak olmasının hüznünü yaşadığını söyledi.