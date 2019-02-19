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61. Grammy (2019 Grammy) Ödülleri kırmızı halısını taklit eden çocuklar

Amerikalı fotoğrafçı Tricia Messeroux, 2019 Grammy Ödülleri’ne katılan ünlü sanatçıların kırmızı halı görünümlerini çocuklarla yeniden canlandırdı. İşte Grammy’nin yıldızları Lady Gaga’dan Cardi B’ye sunucusu Alicia Keys’ten sahnede sürpriz yapan Michelle Obama’ya, 61. Grammy Ödülleri kırmızı halısının çocuk halleri...

  • 1

    Cardi B

    Cardi B
  • 2

    Jennifer Lopez

    Jennifer Lopez
  • 3

    Lady Gaga

    Lady Gaga
  • 4

    Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama, Jennifer Lopez

    Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama, Jennifer Lopez
  • 5

    Jada Pinkett Smith

    Jada Pinkett Smith
  • 6

    Jada Pinkett Smith

    Jada Pinkett Smith
  • 7

    Jennifer Lopez

    Jennifer Lopez
  • 8

    Michelle Obama

    Michelle Obama
  • 9

    Michelle Obama

    Michelle Obama
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