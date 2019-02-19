61. Grammy (2019 Grammy) Ödülleri kırmızı halısını taklit eden çocuklar
Amerikalı fotoğrafçı Tricia Messeroux, 2019 Grammy Ödülleri’ne katılan ünlü sanatçıların kırmızı halı görünümlerini çocuklarla yeniden canlandırdı. İşte Grammy’nin yıldızları Lady Gaga’dan Cardi B’ye sunucusu Alicia Keys’ten sahnede sürpriz yapan Michelle Obama’ya, 61. Grammy Ödülleri kırmızı halısının çocuk halleri...
-
1
Cardi B
-
2
Jennifer Lopez
-
3
Lady Gaga
-
4
Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama, Jennifer Lopez
-
5
Jada Pinkett Smith
-
6
Jada Pinkett Smith
-
7
Jennifer Lopez
-
8
Michelle Obama
-
9
Michelle Obama