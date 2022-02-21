63 yaşındaki Madonna'nın 16 yaşında gösteren fotoğraflarına tepki

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 14:29
'Pop müziğin kraliçesi' lakaplı Madonna, 16 Ağustos'ta 63 yaşına girdi. Ancak ünlü yıldız, yaşını pek benimsemiş gibi görünmüyor.
Amerikalı şarkıcı, sık sık sosyal medya fotoğraflarına yaptığı rötuşlar ve filtrelerle gündeme geliyor. Olduğundan genç gösteren fotoğraflar zaman zaman eleştiriliyor.
Ancak Madonna'nın son paylaşımındaki fotoğrafları, onu neredeyse 16 yaşında gösterdiği için bu defa daha büyük tepki aldı.
Madonna'nın "Film çekmeye çalışıyorum. Çok zor" mesajıyla paylaştığı ve ünlü yıldızı kamera kullanırken de gösteren fotoğraflarda, Madonna'nın yaptığı işten çok kendi görüntüsü dikkat çekti.
Hayranları, Madonna'nın ergenlik dönemindeki bir kız gibi göründüğü fotoğraflarına tepki gösterdi.
Takipçileri, "Bu Madonna değil, bize gerçek yüzünü göster", "16 yaşındaki Madonna", "Filtre kullanmayı keser misin artık?", "Kendin ol!" benzeri yorumlar yazdı.
Madonna, bir süredir Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarına yoğun filtre uyguluyor. Bu fotoğrafları paparazzi fotoğraflarıyla kıyaslayan takipçileri, Madonna'ya sık sık daha doğal olması çağrısı yapıyor.
Bu çağrılara Madonna'dan henüz bir yanıt gelmedi.
Öte yandan Madonna, geçen eylül ayında yeni bir filmin ortak yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiğini söyleyerek, filmi, "görsel otobiyografi" olarak tanımlamıştı.
Ünlü şarkıcı ve şarkı yazarı, ekim ayında da Instagram'da yaptığı bir dizi paylaşımla senaryoyu bitirmek üzere olduğunu söyleyerek, yere serilmiş senaryo sayfalarını göstermişti.