63 yaşındaki Madonna'nın 16 yaşında gösteren fotoğraflarına tepki

'Pop müziğin kraliçesi' lakaplı Madonna, 16 Ağustos'ta 63 yaşına girdi. Ancak ünlü yıldız, yaşını pek benimsemiş gibi görünmüyor.

Amerikalı şarkıcı, sık sık sosyal medya fotoğraflarına yaptığı rötuşlar ve filtrelerle gündeme geliyor. Olduğundan genç gösteren fotoğraflar zaman zaman eleştiriliyor.

Ancak Madonna'nın son paylaşımındaki fotoğrafları, onu neredeyse 16 yaşında gösterdiği için bu defa daha büyük tepki aldı.