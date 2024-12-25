64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı
Avustralya’da gerçekleşen bir ameliyat sırasında, doktorlar beklenmedik bir durumla karşılaştı. 64 yaşındaki bir kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda canlı bir solucan bulundu. Bu nadir olay, tıp camiasında büyük yankı uyandırdı.
2021 yılında mide ağrısı, ishal, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran kadın, başlangıçta bu semptomların rutin bir enfeksiyona işaret ettiğini düşündü. Ancak zamanla durum daha karmaşık bir hal aldı.