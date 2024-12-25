64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Avustralya’da gerçekleşen bir ameliyat sırasında, doktorlar beklenmedik bir durumla karşılaştı. 64 yaşındaki bir kadının beyninde 8 santimetre uzunluğunda canlı bir solucan bulundu. Bu nadir olay, tıp camiasında büyük yankı uyandırdı.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 1

2021 yılında mide ağrısı, ishal, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran kadın, başlangıçta bu semptomların rutin bir enfeksiyona işaret ettiğini düşündü. Ancak zamanla durum daha karmaşık bir hal aldı.



YAŞAM HABERLERİ

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 2

UNUTKANLIK VE DEPRESYON

Kadının şikayetleri ilerleyen süreçte unutkanlık ve depresyon gibi nörolojik belirtilere dönüştü.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 3

Bu durum, onu ikinci kez hastaneye yatmaya zorladı. Beyin MR taraması sırasında ise sıra dışı bir bulguya rastlandı.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 4

8 SANTİMETRELİK SOLUCAN

Doktorlar, yapılan incelemeler sonucunda beyninde 8 santimetrelik canlı bir solucan olduğunu tespit etti.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 5

Parazitin türü, genellikle piton yılanlarında görülen Ophidascaris robertsi olarak belirlendi.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 6

BEYNE NASIL ULAŞTI?

Uzmanlara göre, bu parazit genellikle yılan dışkısıyla yayılan yumurtalar aracılığıyla bulaşıyor. Kadının yabani ot tüketmesiyle parazitin bağırsaklara yerleştiği, ardından kan yoluyla beynine ulaştığı düşünülüyor.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 7

TARİHTE BİLİNEN İLK VAKA

Bu vaka, insan beyninde canlı bir solucanın bulunduğu ilk kayıtlı örnek olarak tarihe geçti.

64 yaşındaki kadın baş ağrısı şikayetiyle gitti! Beyninden çıkanlar doktorları bile şaşırttı - 8

Canberra Hastanesi’nden Dr. Sanjaya Senanayake, bunun insan beynini etkileyen ilk bilinen vaka olduğunu ifade etti. Solucan, hayvan parazitolojisi uzmanlarının desteğiyle hızlıca teşhis edildi.

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