65 yıldır yıkanmayan adam: Amoo Hadji

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir rekora sahip. 65 yıldır yıkanmayan adam, hijyenik olmayan bir çevrede, kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor. Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor. Hadji'nin tek özel zevki ise kendi gibi yeterince kirli olan piposu. Hadji piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyor. Hijyene pek önem vermeyen Hadji'nin hayatından kareler...
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr
İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir özelliğe sahip.
65 yıldır yıkanmayan adam, hijyenik olmayan bir çevrede, kötü bir yaşam sürmeye devam ediyor.
Vücudunu kir tabakası kaplayan adam, 65 yıldır tıraş da olmuyor.
Hadji'nin tek özel zevki ise, su borusundan yaptığı piposu.
Hadji piposuyla hayvan gübresini ciğerlerine çekiyor.
65 yaşındaki adamın banyo yapmamasının ardında tıbbi bir gereklilik ya da geçmişte yaşanan bir travma olmadığı, yaşlı adamın sadece bunu tercih ettiği belirtiliyor.
Hijyene 'pek önem vermeyen' Hadji'nin hayatından kareler...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.