65 yıllık hayat arkadaşları gençlere mutlu evliliğin sırlarını verdi

Evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, beraber yaşadıkları anıları gülerek anlatıyor. Yeni yerler keşfetmeyi seven Kübra Tipi, birden çok ülkeyi ziyaret ettiğini, müzik korosunda yer aldığını, dikiş ve örgülerle ilgilenmekten de çok hoşlandığını anlatıyor.

1989'da emekli olan İbrahim Tipi ise son iki yıldır gözlerindeki görme kaybı nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini anlatıyor.