65 yıllık hayat arkadaşları gençlere mutlu evliliğin sırlarını verdi
14.02.2026 12:52
Son Güncelleme: 14.02.2026 12:57
AA
Başkentte 65 yıldır evli olan Kübra ve İbrahim Tipi çifti, uzun soluklu evliliğin sırrının sadakat, güven, sabır, hoşgörü ve sevgi olduğunu ifade etti.
Ankara'da yaşayan Kübra Tipi ve İbrahim Tipi çifti, 65 yıllık hayat arkadaşlıklarını, acısıyla tatlısıyla sürdürmeye devam ediyor. Kayseri'de doğan İbrahim Tipi, Ankara'ya taşınmasıyla komşuları olan Kübra Tipi'ye aşık oluyor. Ailelerin de anlaşmasıyla çift, 1961'de dünyaevine giriyor.
Evliliklerinden kısa bir süre sonra ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, beraber yaşadıkları anıları gülerek anlatıyor. Yeni yerler keşfetmeyi seven Kübra Tipi, birden çok ülkeyi ziyaret ettiğini, müzik korosunda yer aldığını, dikiş ve örgülerle ilgilenmekten de çok hoşlandığını anlatıyor.
1989'da emekli olan İbrahim Tipi ise son iki yıldır gözlerindeki görme kaybı nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini anlatıyor.
ZOR GÜNLERİ HOŞGÖRÜYLE AŞTILAR
Tipi çifti, 65 yıllık birlikteliklerini birbirlerine olan sevgiye ve sabra bağlıyor. Eşini her gördüğünde ilk günkü gibi heyecanlandığını dile getiren İbrahim Tipi, “Bu kadar süre evli kalmak birbirimize olan sadakatimizdendir” dedi. Zor zamanlar da geçirdiklerini söyleyen Tipi, bu zamanları da her zaman hoşgörüyle aştıklarını söyledi.
"EŞİM HER ZAMAN DÖRT DÖRTLÜKTÜ"
Gençliğine okumak istediğini fakat “Allah alnımıza yazmış, evlendik diyen” Kübra Tipi, eşinin her zaman iyi bir insan olduğunu belirterek kendisini hiç üzmediğini söyledi. Eşinin her zaman “dört dörtlük” olduğunu dile getiren Kübra Tipi, eşiyle hiç büyük kavgalarının olmadığını ifade etti. Aile arasında çıkan tartışmalarda da eşinin hiç uzatmadığını, kendisinin de hiç konunun üzerinde durmadığını söyledi.
TAVSİYE NİTELİĞİNDE MESAJ
Kübra Tipi konuşmalarında genç çiftlere de tavsiye niteliğinde mesaj gönderdi:
“65 gün evli durmayanları görüyorum, hemen boşanıveriyorlar, öyle olmaz. Yeni evlenen çocuklarım, birbirinize sabrınızı, sevginizi, saygınızı, sadakatinizi korumalısınız. Ailelerinize saygılı olacaksınız. Bizler aileye saygılıydık.”
İbrahim Tipi ise aynı tavsiyelere “sadakat”i ekleyerek eşlerine ve ailelere karşı saygıyı da ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.