66 yıllık mesleğinde teknolojiye direniyor: Tanesi bin liradan başlıyor

Devletin mesleğin yaşatılması için destek verdiğini söyleyen Demirci, "Sağ olsun devlet, bu mesleği koruma altına aldı, bizden vergi istemiyor. ‘Bu sanatı yaşatın, devam ettirin’ diyor" dedi. Usta Demirci, tamamen el emeğiyle yaptığı çantaları ise bin ile 3 bin TL arasında satıyor.

Bu mesleğe 5 yaşında başladığını, o zamanlar makina olmadığı için her şeyi elle yaptıklarını belirten usta, çanta yapım sürecini şu ifadelerle anlattı:

“Köşele dediğimiz bu çantalar gerçek deriden yapılır. Deriyi alır, keser, motiflerini işleriz. Oğlumla birlikte yapıyoruz. Küçük dükkanımda ben dikişini yapıyorum, evimizin altındaki küçük atölyede de oğlum boyasını ve işlemelerini hazırlıyor.”