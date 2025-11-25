66 yıllık mesleğinde teknolojiye direniyor: Tanesi bin liradan başlıyor
25.11.2025 11:40
İHA
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı’nda 66 yıldır dede mesleğini sürdüren çanta ustası, tamamen el işçiliğiyle ürettiği çantalarla teknolojiye direniyor.
Oğluyla birlikte hiçbir teknolojik alet kullanmadan üretim yaptıklarını söyleyen çanta ustası Tahir Demirci, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Küçük yaşta mesleğe başladığını anlatan Demirci, mesleğin devam etmesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Oğluyla birlikte doğal deriden çantalar yaptıklarını dile getiren 76 yaşındaki Demirci, meslekte eleman yetişmediğini ifade etti.
"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR SANAT HALİNE GELDİ"
Devletin mesleğin yaşatılması için destek verdiğini söyleyen Demirci, "Sağ olsun devlet, bu mesleği koruma altına aldı, bizden vergi istemiyor. ‘Bu sanatı yaşatın, devam ettirin’ diyor" dedi. Usta Demirci, tamamen el emeğiyle yaptığı çantaları ise bin ile 3 bin TL arasında satıyor.
Bu mesleğe 5 yaşında başladığını, o zamanlar makina olmadığı için her şeyi elle yaptıklarını belirten usta, çanta yapım sürecini şu ifadelerle anlattı:
“Köşele dediğimiz bu çantalar gerçek deriden yapılır. Deriyi alır, keser, motiflerini işleriz. Oğlumla birlikte yapıyoruz. Küçük dükkanımda ben dikişini yapıyorum, evimizin altındaki küçük atölyede de oğlum boyasını ve işlemelerini hazırlıyor.”
Demirci, çantaların yapımının bazen sabahtan akşama kadar sürdüğünü bazen de günlerce sürebileceğini anlattı. Malzeme olarak natürel deriyle çalıştığını belirten Demirci, çantaların uzun yıllar dayanıklı olduğunu ve kültürümüzün bir parçasını taşıdığını dile getirdi.
"TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE ESKİ MESLEKLER YOK OLUYOR"
Demirci, bu sanatın yaşatılması için devlet tarafından mesleğinin koruma altına alındığını da belirtti. Kazancıyla günlük geçimini ancak karşıladığını belirten usta, devletin vergi konusunda da kendisine yardımcı olduğunu söyledi.
Demirci, "Kimse bu sanata ilgi göstermiyor. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Teknoloji ilerledikçe birçok eski meslek gibi bizimki de yok oluyor. Biz adeta teknolojiye direnmeye çalışıyoruz ama endüstrinin hızına yetişmek mümkün değil" diyerek konuşmasını sonlandırdı.