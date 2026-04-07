67 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Mutluluğun sırrını açıkladılar

Amasya'da bir köyde yaşayan 67 yıllık evli asırlık çınarlar, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor. 87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen çifti birbirlerini ilk günkü gibi seviyor. Yan yana fotoğraflarını odanın baş köşesine asan asırlık çınarlara nüfus arşivinden çıkan 67. yıl öncesinin ‘evlenme kağıdı' belgesi hediye edildi.