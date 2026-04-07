67 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar. Mutluluğun sırrını açıkladılar
07.04.2026 11:10
İHA
Amasya'da bir köyde yaşayan 67 yıllık evli asırlık çınarlar, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor. 87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen çifti birbirlerini ilk günkü gibi seviyor. Yan yana fotoğraflarını odanın baş köşesine asan asırlık çınarlara nüfus arşivinden çıkan 67. yıl öncesinin ‘evlenme kağıdı' belgesi hediye edildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yıllardır çiftçilik yaparak geçinen ve 4 çocukları bulunan köyün en yaşlıları Esen çifti, yeni evlenecekler ile evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.
Yıllardır iki gözlü ve sobalı evde yaşadıklarını belirten Münevver Esen, "Orak biçtik, harmanda çalıştık. Çok çalıştık. Ama birbirimize hep destek olduk. Birbirinize sırtınızı vererek geçinin. Sevdiğinizi bırakmayın" dedi.
Amasya Valisi Önder Bakan, 1959 yılında düzenlenen ‘evlenme kağıdı' belgesini evlilik yıldönümlerinde köylerinde ziyarette bulunduğu çifte hediye ederek jest yaptı. Vali Bakan, çifte mutluluklarının ömürleri boyunca sürmesini diledi. Ziyarete, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de katıldı.
"ÇİFTİMİZİ ÖRNEK ALIYORUZ"
Köyün en yaşlısı çifti çok sevdiklerini anlatan genç köylüleri Ebru Akbulut da, "Birbirlerini seven, sayan çiftimizi biz bekarlarda örnek alıyoruz" diye konuştu.