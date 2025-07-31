68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor

Aile olarak marangozluk mesleğini üç kuşaktır sürdürdüklerini ifade eden Ramazan Ucuz, dedesi ve babasından aldığı mesleği 40 yıldır babasıyla birlikte devam ettirdiğini söyledi. Ailedeki son marangoz ustası olduğunu belirten Ramazan Ucuz, artık çalışmaktan çok zaman geçirdiklerini belirtti.