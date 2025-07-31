68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki marangoz ustası Fahri Ucuz, babasından devraldığı mesleğini oğlu ile birlikte sürdürerek üç kuşaktır devam eden aile mesleğini yaşatıyor.

68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor - 1

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yer alan atölyesinde çalışmalarına devam eden Fahri Ucuz, 68 yıldır marangozluk yapıyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok marangoz atölyesinin kapandığı kentte mesleğini yaşatmaya çalışan Ucuz, ahşaba şekil vermeye devam ediyor.

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68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor - 2

Aile olarak marangozluk mesleğini üç kuşaktır sürdürdüklerini ifade eden Ramazan Ucuz, dedesi ve babasından aldığı mesleği 40 yıldır babasıyla birlikte devam ettirdiğini söyledi. Ailedeki son marangoz ustası olduğunu belirten Ramazan Ucuz, artık çalışmaktan çok zaman geçirdiklerini belirtti.

68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor - 3

''ÇIRAK YETİŞMİYOR''

1957 yılında mesleğe başladığını aktaran Fahri Ucuz ise babasının vefatının ardından mesleği oğlu ile birlikte yürüttüğünü belirtti.

68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor - 4

Gençlerin marangozluk mesleğine yeterince ilgi göstermediğini kaydeden Fahri Ucuz, "Çırak yetişmiyor. Gelenler birkaç ay çalıştıktan sonra işi bırakıyor" diye konuştu.

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