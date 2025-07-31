68 yıllık mesleği unutulmaya yüz tuttu: Yetiştirecek çırak bulamıyor
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki marangoz ustası Fahri Ucuz, babasından devraldığı mesleğini oğlu ile birlikte sürdürerek üç kuşaktır devam eden aile mesleğini yaşatıyor.
Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yer alan atölyesinde çalışmalarına devam eden Fahri Ucuz, 68 yıldır marangozluk yapıyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak birçok marangoz atölyesinin kapandığı kentte mesleğini yaşatmaya çalışan Ucuz, ahşaba şekil vermeye devam ediyor.